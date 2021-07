CMC Networks® wählt Juniper Networks zur Bereitstellung einer KI-gesteuerten SD-WAN-Lösung zur internationalen Unterstützung seiner Kunden

Als erster in Afrika bietet KI-verwalteter Service beispiellose Leistung, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit bei gleichzeitiger Kostensenkung selbst in den entlegensten Gemeinden

Juniper Networks, (NYSE:JNPR) ein führender Anbieter sicherer, KI-gesteuerter Netzwerke, gab heute bekannt, dass CMC Networks, ein globaler Service-Provider, der marktführende Netzwerklösungen anbietet, der erste Juniper-Partner ist, der eine verwaltete KI-gesteuerte SD-WAN-Lösung in Afrika anbietet. Ein dynamisches und sich selbst optimierendes Netzwerk bietet den Kunden von CMC ein hervorragendes Erlebnis, das es ihnen ermöglicht, ihre Dienste einfach zu ändern, neue Standorte hinzuzufügen und Netzwerkgeschwindigkeiten hoch- und herunterzufahren. Die Markteinführungszeit wird erheblich verkürzt, sodass CMC Services schneller bereitstellen kann.

Durch die Nutzung der einzigartigen Session Smart® Router-Technologie von Juniper, die von Mist AI angetrieben wird, bietet CMC eine einzigartige tunnellose Lösung, die auf Skalierbarkeit und Agilität ausgelegt ist, gepaart mit automatischer Bereitstellung, Verwaltung und Fehlerbehebung für maximale Betriebszeit, überlegene Leistung des Echtzeitverkehrs und niedrigere Betriebskosten sowohl in ländlichen als auch in städtischen Umgebungen.

CMC entschied sich für den Session Smart Router und standardisierte auf Junipers STEP (Service and Topology Exchange Protocol), um den Netzwerkverkehr mit Echtzeit-Dateninformationen zu steuern. Dies ermöglicht eine genaue und sofortige autonome Entscheidungsfindung und minimiert Verzögerungen, um sicherzustellen, dass der Netzwerkverkehr so effizient wie möglich am Ziel ankommt. Dadurch wird sichergestellt, dass die Kunden von CMC einen leistungsstarken, sicheren und zuverlässigen SD-WAN-Service erhalten.



Die Juniper-Lösung umfasst Secure Vector Routing (SVR), eine transformative neue intelligente Routing-Architektur, die es dem CMC-Netzwerk ermöglicht, sich bei der Bereitstellung von Anwendungen und Diensten für Endbenutzer zu unterscheiden. Der SVR ermöglicht es einem Netzwerk, Probleme zu erkennen und automatisch den effektivsten Weg zur Umleitung des Datenverkehrs zu bestimmen. Dies unterstützt Geschäftsanwendungen ohne Benutzereingriff, um die bestmögliche Benutzererfahrung zu unterstützen.



Der Juniper® Session Smart Router (SSR) treibt eine fortschrittliche, serviceorientierte Netzwerklösung und eine Mist AI-Engine an, die softwaredefiniertes Routing und SD-WAN auf eine neue Ebene hebt. Der SSR ermöglicht eine agile, sichere und belastbare WAN-Konnektivität. Mit der tunnellosen SSR-Technologie wird jede Sitzung standardmäßig mit Zero-Trust-Zugriff gesichert, was ein Höchstmaß an Sicherheit bietet. Darüber hinaus erhöht die Eliminierung des Tunnel-Overheads die Bandbreitenkapazität und ermöglicht eine verbesserte Benutzererfahrung.



CMC hat in den letzten drei Jahren Session Smart Router in Afrika eingeführt und die Größe und Präsenz des Unternehmens genutzt, um die digitale Transformation in der gesamten Region zu ermöglichen. In Zukunft plant das Unternehmen, seine Präsenz auf weitere Regionen auszudehnen und noch mehr KI-gesteuerte Managed Services von Juniper bereitzustellen, einschließlich des drahtlosen Zugangs.



CMC plant derzeit die Einführung zusätzlicher Cloud-gehosteter Dienste, die von Mist AI gesteuert werden, darunter WAN Assurance und Marvis™ Virtual Network Assistant. Diese rationalisieren die Bereitstellung, den Betrieb und die Fehlerbehebung seiner KI-gesteuerten SD-WAN-Umgebung mit Zero-Touch-Bereitstellung, anpassbaren Service-Levels, selbstgesteuerten Vorgängen und KI-gesteuertem Support, um Probleme proaktiv anzugehen, bevor Kunden überhaupt wissen, dass sie existieren.



Zitate zu dieser Meldung:

„SD-WAN ist keine neue Technologie und jeder SD-WAN-Player bietet Kunden Geschwindigkeit und Leistung im Netzwerk. Strategien für die digitale Transformation erfordern jedoch ein hohes Maß an Intelligenz, Support und die Fähigkeit, geschäftskritische Anwendungen zu unterstützen – Attribute, die viele SD-WAN-Anbieter nicht bieten können. Das KI-gesteuerte SD-WAN von Juniper bietet CMC ein Maß an Intelligenz und betrieblichen Einblicken, das wir noch nie zuvor gesehen haben.“

Geoff Dornan, Chief Technology Officer, CMC Networks

„Mit der KI-gesteuerten SD-WAN-Lösung von Juniper, die auf unserem Session Smart Router und Mist AI basiert, können wir uns total auf die Optimierung der Benutzererfahrung konzentrieren. Wir haben früh erkannt, dass Netzwerke anwendungsorientiert sein müssen, um die Anforderungen des sich entwickelnden Unternehmens zu unterstützen und ein Höchstmaß an Benutzererfahrung zu bieten. Juniper erfüllt alle erforderlichen Kriterien, indem es das Versprechen eines wirklich intelligenten Netzwerks einhält, das sich an sich ändernde Benutzeranforderungen anpasst. Juniper ist begeistert, dass unsere innovative Zusammenarbeit mit CMC diese dringend benötigte Lösung hervorgebracht hat, um konsistente und hervorragende Benutzererfahrungen selbst in den schwierigsten Regionen zu ermöglichen, und wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.“

Sue Graham Johnston, Vice President und General Manager, Juniper Networks

