CME GROUP - Jetzt wieder abwärts?

CME Group Inc. - WKN: A0MW32 - ISIN: US12572Q1058 - Kurs: 166,085 $ (NASDAQ)

Auch die Aktie der CME Group erholte sich infolge des Sell-offs im März. Wer allerdings den Titel als vermeintlichen Krisenprofiteur mit Blick auf das deutlich angezogene Handelsvolumen sah, wurde mächtig enttäuscht. Der Wert hat bislang weder die Corona-Verluste aufgeholt, noch hat er gar neue Hochs markiert.

Anfang Juni standen die Zeichen eigentlich recht gut für die Bullen. Die CME-Aktie hatte eine kurzfristige Abwärtstrendvariante per Gap übersprungen und näherte sich dynamisch dem EMA200 an. Dort verließen die Käufer aber bereits wieder die Kräfte. Das allein wäre kein Beinbruch gewesen, die Range zwischen 170,93 und 192,26 USD ging in die Verlängerung. Doch mit den Kursverlusten in der Vorwoche ist die Seitwärtsbewegung Geschichte.

In dieser Woche kam es zu einem bärischen Pullback an die jetzt neue Widerstandsmarke bei 170,93 USD. Fällt die Aktie nun auch auf neue Tiefs unter 161,11 USD zurück, könnte sich die Abwärtsbewegung der vergangenen Wochen beschleunigen. Ein mittel- bis langfristig interessantes Kursniveau, das sich Antizykliker vormerken können, lässt sich für dieses bärische Szenario bei 131,80 USD nennen. Denn dort liegt nicht nur das Jahrestief, auch eine langfristige Aufwärtstrendlinie verläuft in diesem Bereich. Somit ist zumindest eine technische Erholung ausgehend von diesem Niveau zu erwarten.

Selbst wenn das Verkaufssignal ausbleibt, muss den Käufern ein schneller Rebreak in die Seitwärtszone zwischen 192,26 und 170,93 USD gelingen, um die Lage etwas zu entschärfen. Erst wenn diese Range zur Oberseite aufgebrochen wird, entstünde ein Kaufsignal mit Kursziel 225,36 USD.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)