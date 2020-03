CME GROUP - Profiteur der Mega-Volatilität

CME Group Inc. - WKN: A0MW32 - ISIN: US12572Q1058 - Kurs: 212,740 $ (NASDAQ)

Wenn man die Kursbewegungen am Markt zuletzt betrachtete, musste man zwangsläufig mit dem Kopf schütteln. Nicht einmal vorrangig wegen der hohen Volatilität. Der Markt drehte im Zuge des Coronavirus-Wahnsinns regelrecht am Rad, was Einzeltitel anbelangt.

Da werden Biotech-Aktien in luftige Höhen getrieben, als hätten diese den heiligen Gral gegen sämtliche aktuellen und kommenden Epidemien gefunden. Einige dieser Werte wird es in ein paar Jahren wahrscheinlich gar nicht mehr an der Börse geben, da das Geld ausgegangen ist. In Deutschland steigt eine Drägerwerk-Aktie innerhalb weniger Tage um fast 40 %, weil das Unternehmen UNTER ANDEREM Atemschutzprodukte herstellt. Die Liste könnte man noch deutlich erweitern. Es scheint, als hätten einige Marktteilnehmer angesichts dieser Bewegungen zuviel Corona getrunken. Gemeint ist das Bier. Die Einsicht bzw. der Kater wird aber auch hier in Kürze folgen. Während man bei diesen Stories teilweise nur mit der Schulter zucken kann, muss man es sich als Börsianer meiner Ansicht nach gar nicht so schwer machen, wenn man auf der Suche von Profiteuren der aktuellen Marktlage ist bzw. kann das Ganze auch seriöser betrachten.

Was passiert, wenn Unruhe am Markt aufkommt? Genau, es wird mehr gehandelt. Wer profitiert also von diesen höheren Umsätzen? Genau, die Börsenbetreiber. In Deutschland hatte ich auf meinem Stream auf Guidants wiederholt auf die Tradegate-Aktie hingewiesen. Das Unternehmen meldete gestern den besten Februar aller Zeiten. In sämtlichen Kennzahlen wurden neue Rekorde erreicht. Bereits 65 % des Vorjahresgewinns hat man nach zwei Monaten eingefahren. Wenn man so möchte, wird hier also die Spekulation auch mit Fakten untermauert und nicht nur mit irgendwelchen Mutmaßungen. Eine ähnliche Story bietet sich bei der CME Group.

Die CME Group, CME steht für Chicago Mercantile Exchange, ist die weltweit wichtigste Börse für derivativen Handel. Es gibt dort eigentlich kaum etwas, was man nicht über Futures oder Optionen handeln kann. Das in den vergangenen Tagen explodierende Handelsvolumen kommt der Börse und damit auch dem Unternehmen und der Aktie zugute. Das erste Quartal dürfte für den Konzern sehr gut gelaufen sein. Sieht man das auch bei der Aktie?

Gelingt der Break aus der Range?

Aus charttechnischer Sicht hat sich bei dem Titel über die letzten Monate eine große Box gebildet. Auf der Oberseite bilden die Hochs um 224,90 USD einen Deckel, auf der Unterseite dienen die Tiefs um 175,80 USD als Support. Zwischen diesen Marken besteht mittelfristig kein Handlungsbedarf. Knackt die Aktie aber die Hürde bei 224,90 USD auf, würde sich mittelfristig erheblicher Spielraum ergeben. Aus der Höhe der Box wären Kurse um 254 USD erreichbar, ein Zwischenziel könnten 224,90 USD darstellen. Unter 175,80 USD dagegen würde sich die Range als Doppeltop auflösen, dem deutliche Kursabgaben folgen sollten. In diesem Szenario wäre die erste Anlaufmarke bei 185,20 USD auszumachen.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 4,87 5,14 5,38 Ergebnis je Aktie in USD 5,91 6,69 7,28 KGV 36 32 29 Dividende je Aktie in USD 4,75 5,90 7,06 Dividendenrendite 2,23 % 2,77 % 3,32 % *e = erwartet

CME-Group-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)