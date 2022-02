Coca Cola: Gute Zahlen werden von hoher Inflationsrate erdrückt – Aktie startet im Minus

Vorbörslich kamen die Zahlen von Coca Cola noch gut an. Allerdings machte die amerikanische Inflationsrate dann den vorbörslichen Gewinnen den Garaus. Aus einen Plus von von 1,5 Prozent ist zum Handelsstart ein kleines Minus von 0,21 Prozent geworden. Dabei hat der Getränkehersteller genau das richtige Bewerbungsschreiben für alle Anleger abgegeben, die noch auf der Suche nach einem Value-Wert sind. Coca Cola hat nämlich im vergangenen Quartal wieder das Niveau wie vor der Pandemie erreicht.

Umsatz und Gewinn ziehen an

Der Getränkeriese erholt sich weiter von der Corona-Krise. Im Schlussquartal 2021 erhöhte Coca Cola den Umsatz gegenüber dem Vorjahr um zehn Prozent auf 9,5 Milliarden Dollar (8,3 Mrd. Euro), wie er am Donnerstag in Atlanta mitteilte. Coca-Cola macht einen Großteil seiner Einnahmen durch das Getränkegeschäft in öffentlichen Einrichtungen wie Restaurants, Stadien oder Kinos. Hier erreichten die Erlöse im vergangenen Vierteljahr erstmals wieder ein Niveau wie vor der Pandemie. Nicht zuletzt dank höherer Preise steigerte Coca-Cola den Nettogewinn um zwei Drittel auf 2,4 Milliarden Dollar. Die Quartalszahlen übertrafen die Markterwartungen. Die Aktie legte vorbörslich zunächst leicht zu

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: FoodAndPhoto / shutterstock.com