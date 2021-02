COEUR MINING - Der Silberhype erfasst auch diese Aktie

Die Aktie des Gold- und Silberproduzenten Coeur Mining analysierte ich bereits zweimal im diesen Jahr. Nach einem sehr guten Start erfüllten sich die Erwartungen nicht. Wieder deutlich korrigierende Edelmetallkurse brachten auch diesen Titel unter Druck und lösten den eng gesetzten Stopp aus. Erst am EMA200 lief die jüngste Konsolidierung aus und es startete ein neuer Aufwärtsimpuls.

Der heutige Hype rund um den Silberpreis, mein Kollege Oliver Baron berichtete, hinterlässt freilich auch Spuren bei den Minenaktien. Doch es gibt zumindest beim Beispiel von Coeur Mining einen gehörigen Unterschied zum Phänomen bei Gamestop oder anderen Hype-Aktien. Deren Bewertung ist inzwischen jenseits von Gut und Böse. Bei Coeur Mining sehen wir aufgrund der schwachen Entwicklung im Januar aber bewertungstechnisch noch überhaupt kein Problem. Die KGVs liegen bei 20 und 16. Natürlich wird es weiter freundliche Edelmetallkurse benötigen, damit der Wert auch in einen mittel- bis langfristigen Aufwärtstrend übergehen kann.

Dazu werfen wir einen Blick auf den Langfristchart. Was wahrscheinlich nur mehr die eingefleischten Edelmetallfans wissen: Die Minenaktien hatten 2016 einen beeindruckenden Lauf, vervielfachten sich innerhalb weniger Monate. Anschließend ging der Sektor in eine langgezogene Korrekturphase über. Der Coronacrash stellte den Endpunkt dieser mehrjährigen Korrekturen dar. Am Beispiel von Coeur Mining sieht man, dass sich ein klar höheres Tief gegenüber dem im Januar 2016 ausgebildet hat. Für eine langfristige Trendwende muss die Aktie nun auch das Hoch 2016 bei 16,40 USD überschreiten. Dann wäre der Weg frei für Kurse um 32,00 USD, langfristig auch deutlich mehr.

Kurzfristig ist der Titel überhitzt. Die Zone zwischen 11,43 und 11,16 USD wird übersprungen und dient nun als Unterstützung. Hält sie nicht, drohen das Schließen der heutigen Kurslücke und ein Rücklauf auf den Support bei 9,25 USD. Eine weitere wichtige Unterstützung stellt der EMA200 bei derzeit 7,60 USD dar. Fängt sich die Aktie im heutigen Handel und konsolidiert die nächsten Tage auf hohem Niveau seitwärts, könnte die nächste Aufwärtswelle in Richtung 16,40 USD starten. Aktuell bietet hierfür aber nur das Zwischentief bei 7,53 USD eine sinnvolle Orientierungsmarke. Solange diese hält, ist der laufende Aufwärtsimpuls formal intakt. Neue Konsolidierungsmuster können neue Bezugspunkte für engere Stoppabsicherungen liefern.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mio. USD 791,10 957,40 927,03 Ergebnis je Aktie in USD 0,19 0,57 0,70 KGV 60 20 16 Dividende je Aktie in USD 0,00 0,00 0,00 Dividendenrendite 0,70 % 0,00 % 0,00 % *e = erwartet

Coeur-Mining-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)