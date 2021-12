Cogia: Starkes Wachstum geplant

Die Analysten Matthias Greiffenberger und Felix Haugg von GBC haben die Coverage für die Cogia AG aufgenommen und ermitteln auf Basis eines DCF-Bewertungsmodells einen fairen Wert von 3,72 Euro je Aktie. Das Unternehmen sei ein Full-Service-Anbieter auf dem Gebiet der „Big Data Analytics“ und biete über ein skalierbares Geschäftsmodell Potenzial für signifikante Ergebnisverbesserungen.Nach Aussage der Analysten basiere die Produktpalette des Unternehmens auf einer selbstentwickelten und innovativen KI-basierten Software-Lösung. Durch das weitreichende Produktportfolio ermögliche die Cogia AG ihren Kunden eine enge Verzahnung von technischen und redaktionellen Dienstleistungen. Damit könne der Kunde in jeder Phase eines Projekts optimal und ganzheitlich unterstützt werden. Im ersten Halbjahr 2021 habe der Umsatz bei 0,34 Mio. Euro gelegen. Das EBITDA sei mit 0,09 Mio. Euro positiv gewesen, während da Netto-Ergebnis mit -0,39 Mio. Euro noch im Minus gelegen habe.Für die Zukunft erwarte das Analystenteam ein dynamisches Wachstum. Demnach prognostiziere GBC für 2021 einen Umsatzanstieg auf 1,05 Mio. Euro, gefolgt von 1,93 Mio. Euro im Jahr 2022 und 3,55 Mio. Euro im Jahr 2023. Nach 0,07 Mio. Euro in 2021 seien zudem signifikante Ergebnisverbesserungen beim EBITDA von 0,17 Mio. Euro im Jahr 2022 und 0,89 Mio. Euro im Folgejahr möglich. Die Prognose von GBC beinhalte noch keine anorganischen Umsatzerlöse. Hier plane Cogia auch über Fremdkapital zu wachsen. Die Einwerbung der Mittel solle Deal-bezogen erfolgen. Das Management habe bereits eine umfangreiche Pipeline an möglichen Targets von ca. 50 Mio. Euro. Auf Basis ihres DCF-Modells ermitteln die Analysten in ihrer Ersteinschätzung einen fairen Wert von 3,72 Euro je Aktie und vergeben das Rating „Kaufen“.(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 15.12.2021, 15:40 Uhr)Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 13.12.2021 um 17:44 Uhr fertiggestellt und 14.12.2021 um 10:00 Uhr erstmals veröffentlicht.Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/23197.pdfDie mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

- ISIN: DE000A3H2226