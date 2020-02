Der Dax hat sich in den vergangenen Handelstagen sehr schwankungsfreudig präsentiert. Nach dem Kampf mit der Marke von 13.000 Punkten kommt jetzt schon wieder die Fragen auf: Wann sehen wir ein neues All-Zeit-Hoch? Da darf man sich als Experte schon mal die Frage stellen: War da was?

Steinhoff verdoppelt sich mal kurz?

Die Aktie des südafrikanischen Möbelkonzerns hat sich binnen kürzester Zeit mal eben kurz verdoppelt. Einige Anleger scheinen wieder Hoffnung zu fassen. Aber ist diese Hoffnung auch berechtigt?

Ist die Party bei Tesla jetzt vorbei?

Ein neuerlicher Short-Squeeze hat die Papiere des Elektroautobauer fast über die Marke von 1.000 Dollar getrieben. Bei rund 965 Dollar war allerdings Schluss und der Kurs ist mittlerweile auch wieder ein gutes Stück zurückgekommen. Kehrt jetzt wieder Normalität bei Tesla ein?

Das Experten-Duo Andreas Lipkow, Finanzstratege bei comdirect und Markus Weingran, Redaktionsleiter bei onvista, hat in der neuen Folge von com.on analysiert, was die Märkte bewegt hat und stellt sich die Frage: War da was?!

Die Themen des heutigen Podcast:

Teil 1:

# Dax: Leitindex hat Coronavirus ziemlich schnell abgehakt - Ist das Thema durch oder kommt da noch was?

# Trump: Impeachmentverfahren ist vorbei - Viel Rauch um Nichts?

# Strafzölle: Ab dem 14. Februar werden die Straffzölle ein wenig gesenkt. Hat das genau soviel Bedeutung wie das Impeachmentverfahren?

Der zweite Teil des Börsenpodcasts gehört wie gewohnt den Zuhörern. Unter comon@onvista.de können Sie ihre Fragen an Markus Weingran und Andreas Lipkow stellen. Diese Fragen haben die beiden Experten in der heutigen Folge für Sie beantwortet:

Teil 2:

# Tesla: Aktie ist wieder deutlich zurückgekommen - Geht es noch weiter bergab?

# Bayer: Gibt es bald eine Einigung im Glyphosat-Fall?

# Lufthansa: Erholt sich die Aktie jetzt wieder vom Coronavirus-Schock

# Deutsche Bank: Capital Group geht wieder an Board - Startschuss für die Aktie?

# Siemens: Wie sind die Zahlen einzuordnen?

Teil 3:

onvista: adidas / Steinhoff / Infineon

comdirect: Nokia / ArcelorMittal / Twitter

