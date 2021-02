com.on Der Börsenpodcast: Die Short-Seller sind zurück – Xiaomi, Palantir, Porsche und Tilray genauer betrachtet

Das ganze Theater um Gamestop ist noch nicht einmal verarbeitet, da schlagen die Shorties erneut zu. Diesmal geht der Hedge-Fonds Wolfpack auf Ehang los. Aus allen Rohren wird dabei gefeuert. Über die Homepage, via Twitter und mit einem Interview auf YouTube werden schwere Vorwürfe gegen den chinesichen Drohnen-Spezialisten erhoben. Fotos, die über alle genannten Kanäle laufen, sollen zeigen, dass Ehang an einem Produktionsstandort noch gar nicht die Arbeit aufgenommen hat. Die Akttacke zeigt Wirkung! Über 60 Prozent bricht das Papier von Ehang ein.

Ein kleines, ein großes Minus und ein heiße Gerüchte

Die Zahlen von Tilray lagen klar über den Erwartungen. Während die Experten mit einem Verlust von 13 Cent je Aktie rechneten, präsentiert der Cannabis-Produzent lediglich einen Verlust von 0,02 Cent je Aktie. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hört sich diese Zahl noch besser an, da verbuchte Tilray einen Verlust von 2,14 Dollar. Das Licht am Ende des Tunnels wird immer größer.

Bei Nel hingegen scheint es immer kleiner zu werden. Der norwegische Wasserstoffspezialist hat in der vergangenen Woche ebenfalls seine Zahlen präsentiert. Obwohl der Umsatz angestiegen ist und die Auftragsbücher prall gefüllt sind, verbuchten die Norweger deutlich höher Verluste als noch vor Jahresfrist. Eine Tatsache, die den Anlegern überhaupt nicht gefallen hat.

Die zwei heißesten Gerüchte in dieser Woche: VW bringt Porsche an die Börse und Xiaomi plant E-Flitzer zu bauen. Was ist dran an diesen beiden Spekulationen?

Das Experten-Duo Andreas Lipkow, Finanzstratege bei der comdirect und Markus Weingran, Redaktionsleiter bei onvista, hat sich in der neuen Folge von com.on die wichtigsten Themen der Börsenwoche zur Brust genommen.

Teil 1:

# Short Attacke auf EHang - geht der Streit in die nächste Runde?

# Corona-Zahlen stagnieren: Wird die Lage angespannter

# Warren Buffett setzt verstärkt auf Öl, Pharma und 5 G - der richtige Weg

Der zweite Teil des Börsenpodcasts gehört wie gewohnt den Zuhörern. Unter comon@onvista.de können Sie ihre Fragen an Markus Weingran und Andreas Lipkow stellen. Diese Fragen haben die beiden Experten in der heutigen Folge für Sie beantwortet:

Teil 2:

# VW: Porsche an die Börse - guter Schachzug?

# Nel: Aktie fällt nach den Zahlen - Schwung raus?

# Allianz: 9,60 € Dividende - ein gutes Kaufargument?

# Varta: Independence Day - großer Reinfall = große Chance?

# Zalando: Kinnevik steigt komplett aus - gut oder schlecht?

Teil 3:

onvista: Palantir / K+S / Tilray

comdirect: Xiaomi / Moderna / Plug Power

