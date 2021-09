com.on Der Börsenpodcast: Retten die neuen Mitglieder den Dax im September? – Vitesco, Innocan, Compleo und kommen die Impfstoffaktien wieder in Fahrt?

Ab kommenden Montag zählt der Dax nicht mehr 30 Mitglieder, sondern er wird auf 40 Aktien aufgestockt. Bislang verlief der September recht gruselig. Der deutsche Leitindex hat im schlechtesten Börsenmonat des Jahres bereits rund 3 Prozent verloren. Stoppen die neuen Mitglieder die Talfahrt oder geht es weiter bergab mit dem Dax?

Impf- und Wasserstoff - gerade keine Stoffe aus denen Träume sind

Obwohl es in der Woche einige gute Nachrichten aus dem Lager der Wasserstoffspezialisten gab, wirkten die Zahlen von ITM Power zu Beginn der Woche wohl noch nach und ließen jegliche Euphorie im Keim ersticken. Vielleicht wiederholt sich ja die Geschichte und ein US-Konzern haucht der Branche wieder Leben ein.

Obwohl viel über eine mögliche dritte Impfung diskutiert wird, kommen die Impfstoff-Aktien nicht so richtig vom Fleck. Das könnte allerdings auch daran liegen, dass Curevac und Valneva mit ihren letzten Neuigkeiten nicht gerade für viel Freude unter den Anlegern gesorgt haben.

Das Experten-Duo Andreas Lipkow, Finanzstratege bei der comdirect und Markus Weingran, Redaktionsleiter bei onvista, hat sich in der neuen Folge von com.on die wichtigsten Themen der Börsenwoche zur Brust genommen.

Teil 1:

# Handelsstreit: Xi Jinping soll Angebot zu persönlichen Treffen übergangen haben - wird sich die Situation jemals wieder bessern?

# Hexensabbat: Wie hoch sollten man die heutigen Kursentwicklungen hängen?

# September: Wird der schlechteste Börsenmonat des Jahres seinem Namen alle Ehre machen?

Der zweite Teil des Börsenpodcasts gehört wie gewohnt den Zuhörern. Unter comon@onvista.de können Sie ihre Fragen an Markus Weingran und Andreas Lipkow stellen. Diese Fragen haben die beiden Experten in der heutigen Folge für Sie beantwortet:

Teil 2:

# Continental: Conti - Vitesco oder beide Aktien im Depot behalten?

# Plug Power: Europäisches Hauptquartier in NRW - was ist so spektakulär daran?

# Compleo: Zahlen zu schwach für höhere Kurse?

# ITM Power: Aktie bricht nach Zahlen ein - warum kommt die Aktie nicht mehr auf die Beine

# Adidas: Muss der Dax-Konzern vor Problemen in der Lieferkette zittern?

Teil 3:

onvista: Biontech, Valneva, Curevac

comdirect: Innocan Pharma, Support.com, Gazprom

