com.on Der Börsenpodcast: Was genau plant China mit seinen Tech-Riesen? – Zugreifen bei Peloton, DWS und Lang & Schwarz?

Dürfen chinesische Technologie-Konzerne schon bald nicht mehr an die Wall Street? Ein solches Gerücht macht gerade die Runde. Unternehmen, die sensible Daten besitzen sollen schon bald die Zustimmung aus Peking benötigen, um an die Wall Street zu gehen. Aber was bedeutet diese Strategie für Alibaba, Tencent & Co? Werden die Tech-Riesen aus dem Reich der Mitte erst wieder in Ruhe gelassen, wenn sie sich von der Wall Street zurückziehen?

3 Abstürze - Chance oder Risiko

Gleich dreimal hat es in dieser Woche die Anleger kalt erwischt. Lang & Schwarz musste aufgrund von Problemen mit dem Fiskus die Hauptversammlung absagen und eine Gewinnwarnung rausgeben. Die Fonds-Tochter der Deutschen Bank - DWS- ist ins Visier der amerikanischen und deutschen Börsenaufsicht gekommen. Innerhalb von einem Tag wurde ein Börsenwert von über einer Milliarde Euro verbrannt. Und dann waren da noch die Zahlen von Peloton. Das Wachstum scheint abzuflachen, Probleme bei der Buchhaltung und niedrigere Preise durch höhere Rabatte. Nach den Zahlen waren die Peloton-Papiere über 15 Prozent im Minus. Wie geht man jetzt mit den drei Werten um?

Das Experten-Duo Andreas Lipkow, Finanzstratege bei der comdirect und Markus Weingran, Redaktionsleiter bei onvista, hat sich in der neuen Folge von com.on die wichtigsten Themen der Börsenwoche zur Brust genommen.

Viel Spaß beim Anhören

Teil 1:

# Notenbänker Treffen in Jackson Hole - wird Powell Neues verkünden?

# China: Neues Gerücht - Börsengänge in den USA werden verboten

# Dax: Leitindex wirkt angeschlagen - geht es wieder runter?

Der zweite Teil des Börsenpodcasts gehört wie gewohnt den Zuhörern. Unter comon@onvista.de können Sie ihre Fragen an Markus Weingran und Andreas Lipkow stellen. Diese Fragen haben die beiden Experten in der heutigen Folge für Sie beantwortet:

Teil 2:

# Peloton: Zahlen kommen nicht so gut an - raus aus dem Papier?

# Morphosys: Aktie stemmt sich gegen den Trend - gutes Zeichen?

# Salesforce: Gute Zahlen - bessere Wahl als SAP?

# Delivery Hero: Verlust ausgeweitet - wie geht es weiter?

# DWS: SEC und Bafin ermitteln - Finger weg?

Teil 3:

onvista: Lang & Schwarz, Nanorepro, Shell

comdirect: Standard Lithium, Adler Group, Shop Apotheke

Stellen Sie den Experten Ihre Fragen: Einfach eine Email an comon@onvista.de schicken.

Viel Spaß beim Anhören!