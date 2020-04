Commercial Metals zahlt 222. Dividende in Folge aus

Der amerikanische Produzent von Eisen und Stahl, Commercial Metals Company (ISIN: US2017231034, NYSE: CMC), zahlt den Aktionären am heutigen Montag eine Quartalsdividende (222. Dividende in Folge) in Höhe von 0,12 US-Dollar aus. Record date war der 6. April 2020.

Auf das Gesamtjahr gerechnet zahlt der Konzern aus Irving, Texas, 0,48 US-Dollar aus. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Kursniveau von 16,03 US-Dollar (Stand: 17. April 2020) bei 2,99 Prozent. Commercial Metals ist 1915 gegründet worden. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2020 betrug der Umsatz 1,34 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,40 Mrd. US-Dollar). Der Gewinn lag bei 63,79 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 13,85 Mio. US-Dollar). Seit Jahresanfang 2020 liegt die Aktie an der Wall Street mit 28,02 Prozent im Minus. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 1,9 Mrd. US-Dollar (Stand: 17. April 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de