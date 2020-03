Commerzbank: Aktie fällt auf historischen Tiefststand – Schwacher Gesamtmarkt belastet den Bankensektor

Die Aktien der Commerzbank sind am Donnerstag in einem sehr schwachen Börsenumfeld auf ein historisches Tief gefallen. Sie reihten sich damit ein in europaweit fallende Aktienkurse von Geldhäusern. Im Tief rutschten sie um mehr als vier Prozent auf 4,63 Euro und somit unter das bisherige Tief vom August 2019 bei 4,658 Euro.

Die Branche litt nach Aussage eines Händlers unter der wieder ausgeprägten Risikoscheu von Anlegern angesichts der Coronavirus-Epidemie. Gleichzeitig drückten die niedrigen Kapitalmarktzinsen auf die Erträge im Anleihen- und Kreditgeschäft. So ist die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen seit Mitte Januar um mehr als 40 Basispunkte auf zuletzt minus 0,64 Prozent gefallen.

Auch der STXE 600 Banks Index nähert sich wieder seinem Tief aus dem Sommer letzten Jahres.

Die Deutsche Bank ist dank ihrer Erholungsrallye der Vorwochen zwar noch etwas weiter von ihrem historischen Tief entfernt, musste jedoch auch wieder einen Großteil der Zugewinne abgeben.

Der Bankensektor spürt wieder vermehrt den Druck der Geldpolitik der Notenbanken, die angesichts des Coronavirus Maßnahmen auf den Tisch legen, um die Konjunktur zu stützen. Für die Banken heißt das jedoch weiter schmelzende Margen im wichtigen Kreditvergabegeschäft aufgrund der niedrigen Zinsen.

