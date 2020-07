COMMERZBANK - Aktie versucht sich am Juni-Hoch

Commerzbank AG - WKN: CBK100 - ISIN: DE000CBK1001 - Kurs: 4,697 € (XETRA)

Nach der jüngsten Analyse (Pfeil türkis im Tageschart unten) sollte die Commerzbank-Aktie zunächst an den EMA200 im Tageschart steigen und von dort in eine mehrtägige Konsolidierungsphase übergehen. Im Anschluss wurde ein erneuter Aufwärtsschub skizziert. Alles trat exakt so ein, die Analyse können Sie hier nachlesen.

Wie ist die aktuelle Chartsituation einzustufen?

Die Aktie stieg in den vergangenen Tagen über den EMA200 im Tageschart und generierte damit ein prozyklisches Kaufsignal, dass Zwischenhoch vom 8. Juni bei 4,78 EUR konnte allerdings noch nicht nachhaltig überwunden werden.

Der EMA200 im Tageschart ist hier kurzfristig das Zünglein an der Waage: Ein Tagesschlusskurs unterhalb dieses viel beachteten gleitenden Durchschnitts würde sofort wieder den Bären in die Karten spielen und eine größere Korrektur in den unteren 4,00er Bereich nach sich ziehen.

Bis dahin dürfen die Bullen noch auf eine Fortsetzung auf der Oberseite Richtung 5,00 EUR Marke hoffen. Ein favorisiertes Szenario mit interessantem CRV gibt es hier allerdings nicht mehr.

Trading-Signale, Trading-Empfehlungen, Trading-Ideen: Im CFD Index Trader liefert Ihnen Rocco Gräfe alles, was Sie für das aktive DAX-Trading mit CFDs benötigen. Jetzt CFD Index Trader abonnieren

Commerzbank Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)