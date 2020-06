COMPUGROUP - Kapitalerhöhung bremst Kurs aus

CompuGroup Medical SE - WKN: 543730 - ISIN: DE0005437305 - Kurs: 68,250 € (XETRA)

Erst gestern am frühen Abend angekündigt und am späten Abend bereits vollzogen: Es ging bei der Kapitalerhöhung des eHealth-Konzerns Compugroup schnell. Und das ist durchaus beeindruckend, sind die aufgenommenen 341 Mio. EUR doch kein Pappenstiel. Im Detail erhöte das Unternehmen das Grundkapital von 53.219.350 auf 53.734.576 EUR. Platziert wurden zwar insgesamt 5.321.935 Aktien, davon stammten allerdings 4.806.709 Aktien aus dem eigenen Firmenbestand. Neu ausgegeben wurden nur 515.226 Aktien, die Verwässerung hielt sich somit in Grenzen. Als Gründe für die Maßnahme nennt das Management die Stärkung der Eigenkapitalbasis und eine erhöhte Flexibilität zur Fortsetzung der Wachstumsstrategie.

Analyst Uwe Schupp von der Deutschen Bank belässt die Einstufung der Compugroup-Aktie infolge der Kapitalerhöhung auf "Buy" mit einem Kursziel von 78 EUR. Das Niveau, zu dem die neuen Aktien platziert worden seien, bedeute einen gerechtfertigten bis leicht erhöhten Abschlag, so Schupp in einem Kommentar.

Insgesamt erwarten Analysten im laufenden Jahr einen Ergebnissprung bei Compugroup um 35 % auf 1,85 EUR je Aktie. 2021 soll der Gewinn um gut 17 % auf dann 2,17 EUR je Aktie zulegen. Damit bezahlt man aktuell für den Wachstumswert KGVs von 36 und 31. Die KUVs liegen bei 4,6 und 4,2.

Aus charttechnischer Sicht ist der übergeordnete Aufwärtstrend der Aktie intakt. Das Anfang April vorgestellte Long-Setup wurde perfekt umgesetzt. Gedeckelt ist der Kurs derzeit zwischen 69,60 und 69,85 EUR, wo in Kürze auch der Abwärtstrend der seit Mai laufenden Konsolidierung auftreffen wird. Somit liegt erst über 70 EUR ein prozyklisches Kaufsignal mit Kursziel 78,50 EUR vor. Unter der beschriebenen Widerstandszone kann die Aktie noch eine Weile korrigieren. Ein offenes Gap notiert beispielsweise bei 65,65 EUR.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mio. EUR 746,00 773,50 851,50 Ergebnis je Aktie in EUR 1,37 1,85 2,17 Gewinnwachstum 35,04 % 17,30 % KGV 48 36 31 KUV 4,8 4,6 4,2 PEG 1,0 1,8 Dividende je Aktie in EUR 0,50 0,50 0,50 Dividendenrendite 0,75 % 0,75 % 0,75 % *e = erwartet

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)