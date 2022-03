COMPUGROUP - Quartalszahlen ändern nichts an Kursschwäche

CompuGroup Medical SE &Co.KGaA Namens-Aktien o.N. - WKN: A28890 - ISIN: DE000A288904 - Kurs: 47,080 € (XETRA)

CompuGroup erzielt 2021 einen Umsatz von €1,03 Mrd (VJ: €837 Mio, Analystenprognose: €1,02 Mrd), ein Ebitda (bereinigt) von €224,3 Mio (VJ: €214,9 Mio, Prognose: €219 Mio), eine bereinigte Ebitda-Marge von 22 % (VJ: 26 %, Prognose: 21,8 %) und einen Nettogewinn nach Minderheiten von €69,0 Mio (VJ: €73,2 Mio). Ausblick für 2022 bestätigt. Quelle: Guidants News

Bisher ist die Reaktion auf die Zahlen der Compugroup wenig positiv. Nach einer leichten Erholung in den letzten Tagen und der Rückeroberung der wichtigen Unterstützung bei 46,50 EUR gilt es aber gerade jetzt diese Marke zu verteidigen, um so eine Fortsetzung des übergeordneten Abwärtstrends der letzten Monate zu verhindern. Bislang sieht es aber nicht danach aus, als würden die Quartalszahlen die allgemeine Anlegerstimmung heben und den nachhaltigen Bruch des Tiefs aus dem März 2020 verhindern können. Damit dürfte sich der Abwärtstrend seit dem Rekordhoch bei 85,40 EUR fortsetzen und unter 46,50 EUR mittelfristig bis an die unterstützenden Tiefs der Jahre 2018 und 2019 bei 37,88 EUR führen. Auf diesem Niveau wäre die CompuGroup-Aktie später für Trader wie Investoren gleichermaßen interessant.

Wird der Unterstützungsbereich um 46,50 EUR dagegen verteidigt und zudem auch das gestrige Hoch bei 48,38 EUR überschritten, dürfte eine Erholung bis 50,75 EUR starten. Darüber wäre auch der Bereich um 53,55 EUR noch als Ziel zu nennen, ehe sich der Abwärtstrend fortsetzen dürfte.

CompuGroup Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)