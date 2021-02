Conexiom meldet EMEA-Expansion und Ernennung von VP Dominic Aelberry

Führende Plattform zur Automatisierung von Kundenauftrags- und Rechnungsprozessen tätigt bedeutende Investition in Europa und Großbritannien

Conexiom, der führende Anbieter von Lösungen zur Automatisierung der Verarbeitung von Kundenaufträgen und Rechnungen, hat heute einen wichtigen Schritt zur Beschleunigung des Wachstums in Europa und Großbritannien bekannt gegeben. Dominic Aelberry, der über eine langjährige Branchenerfahrung verfügt, wurde zum Vice President für Großbritannien und die EMEA-Region ernannt. Aelberry wird mit britischen und europäischen Kunden zusammenarbeiten und ihnen helfen, ihre Umsätze zu steigern, Kosten zu senken und ein besseres Kundenerlebnis anzubieten.

„Unsere Kunden nutzen unsere Automatisierungsplattform, um effizienter, agiler und resistenter zu werden“, so Ray Grady, President und CEO bei Conexiom. „Mit Dominics Führungsqualitäten und unserem Einsatz bei der Expansion unserer Präsenz in der EMEA-Region und der Eröffnung von Niederlassungen in Deutschland und Großbritannien werden wir in der Lage sein, alle unsere Serviceleistungen vor Ort anzubieten und ein umfassenderes Verständnis der regionalen Automatisierungsanforderungen von Herstellern und Händlern gewinnen.“

Nach einem Jahr 2020 mit Wachstum in Rekordhöhe verstärkt Conexiom seine EMEA-Teams in allen Geschäftsfunktionen, einschließlich Vertrieb, Geschäftsentwicklung, Customer Success und Marketing. Darüber hinaus stellt das Unternehmen Ressourcen für die Lokalisierung seines Angebots bereit, um bestehende Kunden und Interessenten, insbesondere in den deutschsprachigen Ländern, besser bedienen zu können.

„Wir haben ein Programm zur Automatisierung von Kreditorenrechnungen mit Conexiom integriert. Die Zusammenarbeit mit Conexiom ist hervorragend. Sie gehen auf unsere Bedürfnisse ein und stellen gemeinsam mit uns sicher, dass unsere geschäftlichen Anforderungen erfüllt werden“, berichtet ein IT-Manager bei einem führenden Distributor in Großbritannien.

Aelberry wird die geografische Expansion von Conexiom in Ländern mit Potenzial für beschleunigtes Wachstum leiten. Er verfügt über eine beeindruckende Erfahrung in Führungspositionen im Technologiebereich mit Schwerpunkt auf Cloud-Lösungen, darunter Dell, IBM und OpenText. Vor seiner Ernennung durch Conexiom war Aelberry als Vice President EMEA und APAC bei Upland Software tätig.

„Mit der digitalen Transformation und Automatisierung bin ich bestens vertraut“, so Aelberry. „Immer mehr Unternehmen priorisieren Investitionen in die Automatisierung, da Lösungen zur Optimierung der betrieblichen Effizienz, Reduzierung von Kosten und Fehlern und zur Verbesserung des Kundenservice – ohne dabei zusätzliche Kosten zu verursachen – erhebliche Geschäftsvorteile liefern. Vor diesem Hintergrund ist das Conexiom-Angebot einer hundertprozentig datengenauen, berührungslosen Automatisierung unübertroffen.“

Über Conexiom

Die SaaS-Automatisierungsplattform von Conexiom macht manuelle Eingaben und Genehmigungen im Auftragsabwicklungsprozess überflüssig, indem sie präzise, berührungslose Dokumente aus komplexen, unstrukturierten Daten generiert und nahtlos in das ERP-System überträgt. Hersteller und Distributoren auf der ganzen Welt, darunter Grainger, Genpak, Prysmian, Rexnord, USESI und Compugen, setzen auf Conexiom, um Effizienz, Geschwindigkeit und Genauigkeit zu optimieren, ihre Rentabilität zu steigern und das Kundenerlebnis zu verbessern und dabei unnötige Kosten durch manuelle Prozesse zu vermeiden.

Conexiom hat seinen Sitz in Vancouver, BC, Kanada, und unterhält Niederlassungen in Kitchener, ON, London, Großbritannien, und Chicago, IL, USA. Nähere Informationen sind verfügbar unter Conexiom.com.

