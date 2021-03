Conti-Aufsichtsrat gibt grünes Licht für Vitesco-Börsengang

München (Reuters) - Der Autozulieferer Continental kommt bei der geplanten Abspaltung der Antriebssparte Vitesco voran.

Der Aufsichtsrat gab am Dienstag grünes Licht für das Spin-Off, wie das Unternehmen mitteilte. Die Aktionäre sollen bei der Hauptversammlung am 29. April zustimmen, die Börsennotierung stehe dann in der zweiten Jahreshälfte an.

Continental hatte bereits im Herbst 2019 entschieden, die Anteile an Vitesco an die Aktionäre zu verteilen. Die Transaktion wurde wegen der Corona-Pandemie jedoch zwischendurch auf Eis gelegt. Bei einer vollständigen Abspaltung entspricht die Aktionärsstruktur von Vitesco zunächst der von Continental - größter Einzelaktionär wäre die Holding der Familie Schaeffler, die den fränkischen Autozulieferer Schaeffler kontrolliert und 46 Prozent an Continental hält. Continental hat sein Geschäft mit der Technik für Verbrennungsmotoren und dem Elektroautogeschäft in Vitesco zusammengefasst. 90 Prozent des Umsatzes macht Vitesco mit Verbrennertechnik, die durch den beschleunigten Wechsel in die Elektromobilität unter Druck steht.