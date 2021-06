Coole Dividenden bei Hitze? Diese Aktien könnten eine Top-Wahl sein

Es ist heiß und Deutschland schwitzt. Das trifft auf Verbraucher und Investoren gleichermaßen zu. Trotzdem kann es auch jetzt weiterhin angebracht sein, auf spannende Aktien zu setzen, die einem eine coole Dividenden ermöglichen.

Heute wollen wir einen Blick auf zwei Top-Aktien riskieren, die hier liefern können. Möglicherweise findest du den einen oder anderen Namen, über den du noch einmal etwas genauer nachdenken möchtest.

Coole Dividenden mit der PepsiCo -Aktie

Eine erste Top-Aktie, die dir jetzt coole Dividenden ermöglichen kann, ist die von PepsiCo. Wobei das Wörtchen cool vermutlich auch für die Getränke des US-amerikanischen Konzerns gilt. Viele Verbraucher neigen derzeit bestimmt dazu, einige Liter der Limonaden zu trinken. Eiskalt ist das natürlich ein Wohlgenuss gegen die Hitze.

Aber auch die Dividende von PepsiCo ist aufgrund dieses zeitlosen Geschäftsmodells mit starken Marken alles andere als uncool. Die gegenwärtig rund 2,9 % bilden dabei lediglich die Spitze des Eisbergs. Das, was bei der PepsiCo-Aktie eine wirklich coole Dividende formt, ist viel mehr die Historie und vor allem das Dividendenwachstum.

PepsiCo zahlt nämlich nicht nur eine Dividendenrendite von ca. 2,9 % an die Investoren aus. Nein, sondern seit fast fünf Jahrzehnten erhöht das Management zudem jährlich die eigene Quartalsdividende. Wobei es nicht nur die Quantität dieser Schritte ist, die bemerkenswert ist, sondern auch die Qualität.

Alleine in diesem Jahr ist die Quartalsdividende von 1,0225 auf 1,075 US-Dollar angewachsen. Das entspricht einem Dividendenwachstum von ca. 5 % im Jahresvergleich. Ohne Zweifel handelt es sich dabei um eine coole, aber auch defensive und historisch starke Dividendenzahlung.

Wasser hilft natürlich auch bei heißen Tagen. Egal ob es der Pool ist oder als kaltes Getränk direkt aus dem Hahn. Manchmal gibt es nichts Besseres als das kühle Nass. Eine weitere Aktie, die hier mit einer coolen Dividende glänzen kann, ist die von American Water Works. Wobei es auch hier nicht die 1,5 % Dividendenrendite sind, die als besonders attraktiv sind, sondern die Historie mit Blick auf die Qualität und das Wachstum.

Die coole Dividende von American Water Works hält inzwischen nämlich schon seit dem Jahre 2008 an. Falls dir das vergleichsweise kurz vorkommt: Dabei handelt es sich um das Jahr des Börsengangs. Seit diesem Datum ist die Dividende in jedem Jahr erhöht worden, was einen beständigen Zahler formt.

Richtig cool bei der Dividende ist jedoch auch hier das Dividendenwachstum. Das Management von American Water Works hat in diesem Jahr die Quartalsdividende von zuvor 0,55 US-Dollar auf 0,603 US-Dollar erhöht. Ein Dividendenwachstum, das einem relativen Wert von 9,6 % im Jahresvergleich entspricht. Ziemlich stark für diesen ebenfalls defensiven Performer. Womöglich kann die Aktie ein bisschen Erfrischung auch in dein Portfolio bringen.

Der Artikel Coole Dividenden bei Hitze? Diese Aktien könnten eine Top-Wahl sein ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2021

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2021.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images