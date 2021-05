Corestate Capital: Finanzvorstand verlässt das Unternehmen mit roten Zahlen und hohen Schulden – Anleger trennen sich von der Aktie

Nach der jüngsten Stabilisierung sind die Papiere von Corestate Capital am Montag wieder unter Verkaufsdruck geraten. Die Anteilsscheine des Immobilien-Investmentmanagers verloren gut 4,5 Prozent auf 12 Euro. Zuletzt waren sie vom Rekordtief bei 10,43 Euro wieder auf 13,10 Euro an ihre 50-Tage-Linie zurückgekehrt.Nun mussten die Papiere auch ihre kurzfristige 21-Tage-Trendlinie hergeben. Der Kurs läuft zudem bereits seit 2 Jahren unterhalb der langfristigen 200-Tagelinie, ohne sie angegriffen zu haben, was für einen deutlichen Negativtrend spricht.

Für einen Dämpfer sorgte, dass der bisherige Finanzvorstand Lars Schnidrig mit dem heutigen Tag sein Amt niederlegt. Er verlässt ein Unternehmen mit roten Zahlen und hohen Schulden.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: xalien / Shutterstock.com

