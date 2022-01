Corona-Inzidenz erreicht 894,3 - Berlin-Mitte bei 3166,5

Berlin (Reuters) - Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen immer weiter.

Das Robert-Koch-Institut meldete am Dienstag 126.955 Neuinfektionen - vor einer Woche waren es noch 74.405 gewesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz erreichte mit 894,3 einen neuen Höchststand in der Pandemie. Sie gibt an, wie viele Menschen sich innerhalb einer Woche je 100.000 Einwohner mit dem Corona-Virus infizieren. Am Vortag hatte sie noch 840,3 betragen. Zudem meldete das RKI 214 weitere Tote im Zusammenhang mit Corona. Seit Sonntag steigt auch erstmals seit Wochen wieder die Zahl der Corona-Intensivpatienten in Krankenhäusern. Am Montag hatte sie 2412 betragen.

Der Corona-Expertenrat der Bundesregierung hatte am Wochenende gewarnt, dass mit der Ausbreitung der Virus-Variante Omikron die Zahl der Krankenhaus-Einweisungen von Patienten mit einer Infektion sehr stark ansteigen dürfte. Bund und Länder hatten am Montag beschlossen, den bisherigen Kurs in der Corona-Politik zunächst fortzusetzen. Verschärfungen sollten beschlossen werden, wenn eine Überlastung des Gesundheitssystems drohe. Nach welchen Kriterien diese Überlastung festgestellt wird, wurde nicht geklärt.

Unter den Bundesländern verzeichnet Berlin die höchste Sieben-Tage-Inzidenz mit 1593,5. Dann folgen Hamburg mit 1547,4 und Bremen mit 1496,3. Einen sehr starken Anstieg verzeichnet aber etwa auch Bayern mit einer Inzidenz von nun 984,1. Im Berliner Bezirk Mitte liegt der Wert sogar bei 3166,5.