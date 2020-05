Corona-Pandemie belastet auch Honda

TOKIO (dpa-AFX) - Auch der japanische Autobauer Honda bekommt die wirtschaftlichen Folgen der weltweiten Corona-Pandemie zu spüren. Wie der Konzern am Dienstag bekanntgab, fiel der Nettogewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr (31. März) um 25,3 Prozent auf 455,7 Milliarden Yen (3,9 Mrd Euro). Der Umsatz sank um 6,0 Prozent auf 14,9 Billionen Yen. Im Schlussquartal des Berichtsjahres fiel ein Verlust von 29,5 Milliarden Yen an. Eine Prognose für das am 1. April begonnene Geschäftsjahr wollte der Autokonzern unter Verweis auf die Unsicherheit infolge der Pandemie nicht abgeben./ln/DP/zb