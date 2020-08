Corona-Restriktionen in norddeutscher Kreisstadt Heide laufen aus

HEIDE/BÜSUM (dpa-AFX) - In der norddeutschen Kreisstadt Heide laufen die vergangene Woche verhängten meisten zusätzlichen Corona-Auflagen aufgrund rückläufiger Infektionszahlen wieder aus. Von Samstag an entfallen in Heide Restriktionen für Kontakte und Veranstaltungen. Wie die Kreisverwaltung Dithmarschen am Donnerstag weiter mitteilte, muss auf dem Wochenmarkt aber bis einschließlich 23. August ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Eine Maskenpflicht gilt bis dahin auch weiter in der Fußgängerzone des vielbesuchten Ferienortes Büsum an der Nordseeküste.

Seit vergangenem Freitag durften sich in Heide wegen stark gestiegener Corona-Neuinfektionen im öffentlichen Raum maximal zwei Personen aus unterschiedlichen Haushalten treffen. Diese vorsorgliche Einschränkung galt auch für öffentliche und private Veranstaltungen. "Wir haben für Heide inzwischen wieder eine stabile Corona-Lage", sagte Landrat Stefan Mohrdieck (parteilos) zur Begründung der Rücknahme der Auflagen./wsz/DP/fba