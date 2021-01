Covestro: Anleger greifen wieder zu!

Zwischen Anfang 2018 und Mitte 2020 tendierte die Covestro-Aktie abwärts und fiel von 95,78 Euro auf 23,54 Euro zurück. Anschließend wechselte der Trendverlauf, bis Jahresende konnte der Wert sogar wieder über den 200-Wochen-Durchschnitt sowie die Marke von 50,00 Euro zulegen. Zu Beginn dieses Jahres ging es dann über die markante Hürde von 52,00 Euro weiter aufwärts, womit die mittelfristige Hürde aus 2017/2018 direkt angesteuert wird. Dort dürfte die Rallye aber vorerst enden oder zumindest eine gewöhnliche Konsolidierung abspielen.

2017/18 Hürde im Fokus

Für ein Long-Investment auf Sicht von etlichen Wochen könnte es jetzt zu spät sein, nur kurzfristig orientierte Anleger könnte noch voll auf ihre Kosten kommen, sofern ein ausreichend großer Hebel eingesetzt wird. Bei einem Anstieg an die mittelfristige Hürde von 61,48 Euro ergibt sich beispielsweise durch das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KE25P9 noch eine Renditechance von bis zu 110 Prozent. Sollte Covestro unerwartet unter 52,00 Euro zurücksetzen, würde der Aufwärtstrend seit Mitte März letzten Jahres merklich ins Wanken geraten. Abschläge auf 48,52 Euro müssten dann zwangsläufig eingeplant werden.

Covestro (Wochenchart in Euro) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 57,30 // 58,06 // 58,74 // 59,96 // 60,05 // 61,48 Euro Unterstützungen: 55,76 // 54,96 // 54,14 // 53,64 // 52,00 // 50,82 Euro

Fazit

Durch den Einsatz das mit einem Hebel von 13,2 ausgestatteten Open End Turbo Long Zertifikates WKN KE25P9 kann bei Zieleinlauf an der Marke von 61,48 Euro noch eine Rendite von 110 Prozent für Anleger entspringen. Der Schein dürfte am Ende bei 0,90 Euro notieren. Eine Verlustbegrenzung sollte in diesem Szenario jedoch das Niveau von 53,60 Euro nicht überschreiten, wodurch sich ein Ausstiegskurs im Schein von 0,11 Euro ergibt. Der Anlagehorizont wird auf nur wenige Tage festgesetzt, mittelfristige Long-Positionen können bei Zieleinlauf ebenfalls durch Gewinnmitnahmen aufgelöst werden.