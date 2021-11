COVESTRO - Zahlen über Erwartungen, wie reagiert die Aktie?

Covestro AG - WKN: 606214 - ISIN: DE0006062144 - Kurs: 54,500 € (XETRA)

Covestro ist ein Hersteller von Hightech-Polymerwerkstoffen. Die Aktie fiel im März 2020 auf ein Allzeittief bei 23,54 EUR. Danach startete eine starke Erholung, welche sie auf ein Hoch bei 63,24 EUR führte.

Seit diesem Hoch befindet sich der Wert in einer Korrektur. Im Tief fiel er dabei auf 51,38 EUR zurück. Zwar erholte sich die Aktie danach deutlich, fiel aber zuletzt wieder zurück.

Heute legt die Aktie nach den aktuellen zunächst zu, muss aber die Gewinne sofort wieder abgeben. Die Zahlen lesen sich gut. Denn der Umsatz im dritten Quartal lag bei 4,3 Mrd. EUR nach 2,76 Mrd. EUR im Vorjahr und einer Analystenprognose von 3,9 Mrd. EUR. Der Nettogewinn lag bei 472 Mio. EUR. Analysten hatten mit 445 Mio. EUR gerechnet. Im Vorjahr lag der Nettogewinn noch bei 179 Mio. EUR. Zudem erhöht der Konzern die Ebitda-Prognose für das Gesamjahr von 2,7-3,1 Mrd. EUR auf 3,0-3,2 Mrd. EUR. Analysten hatten mit 3,04 Mrd. EUR gerechnet.

Noch keine Signale in Sicht

Die Covestro-Aktie hängt weiterhin in einer Korrekturbewegung fest. Aktuell notiert die Aktie nicht nahe an möglichen Triggermarken. Ein Ausbruch aus der Korrekturbewegung ergäbe sich wohl erst mit einem Ausbruch über den Abwärtstrend seit März bei heute 59,70 EUR. Gelingt ein solcher Ausbruch, dann wäre eine Rally gen 67,92 EUR und vielleicht sogar 81,30 EUR möglich. Sollte der Wert aber unter einem kurzfristigen Aufwärtstrend bei aktuell 53,22 EUR abfallen, würde eine weitere Verkaufswelle in Richtung 48,84-48,18 EUR drohen.

