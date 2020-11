Covid19-Impfungen werden geplant, LS-X Marktgespräch zu BioNTech, Regeneron, Pfizer, DAX, Bilfinger

Im Marktgespräch der LS-Exchange am 23. November 2020 wird die Seitwärtsphase des #DAX noch einmal vor der heute starken Vorbörse in Zweifel gestellt. Gelingt ein Ausbruch?

Positive News zum Thema Covid19-Impfungen stehen an, so können #BioNTech und #Pfizer ggf. eine Notzulassung in den nächsten Wochen erhalten und erste Impfungen ab 11. Dezember durchführen.

Ebenfalls im Fokus ist hier #Regeneron mit einer schnellen Zulassung. Präsident Trump lobte das Mittel bereits, doch wo liegen die Unterschiede zu den anderen Herstellern?

Spannend bleibt es bei #Bilfinger. Kommt eine Übernahme oder setzt sich der Vorstand hier durch? Wir bringen Licht in diese Story.

