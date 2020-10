CR Capital Real Estate gibt Dividende bekannt

Der Immobilienentwickler CR Capital Real Estate AG (ISIN: DE000A2GS625) will eine Dividende in Höhe von 0,75 Euro je Aktie an seine Aktionäre ausschütten. Beim derzeitigen Aktienkurs von 29,90 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,51 Prozent.

Die Dividende ist nach Wahl des Aktionärs auch in Form neuer Aktien beziehbar. Angestrebt wird ein Bezugspreis von 27,00 Euro je Aktie. Sollte sich die coronabedingte Gesamtsituation entspannen, sei im Jahr 2021 eine Sonderdividende von weiteren 0,75 Euro je Aktie vorgesehen, wie am Mittwoch berichtet wurde. Die ordentliche Hauptversammlung 2019 wird voraussichtlich am 10. Dezember 2020 als virtuelle Hauptversammlung stattfinden. Wie am Mittwoch weiter mitgeteilt wurde, erhöhte sich das Jahresergebnis 2019 auf 92,47 Mio. Euro. Der Vorstand erwartet eine nachhaltige Steigerung der Umsätze und des Konzernergebnisses für das laufende Jahr. Zur CR Capital Real Estate AG gehört der Projektentwickler Terrabau, Global Care sowie CR Financial Services. Redaktion MyDividends.de