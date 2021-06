Credit Suisse hebt Orsted-Ziel auf 585 Kronen - 'Underperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Credit Suisse hat das Kursziel für Orsted nach dem Kapitalmarkttag von 550 auf 585 dänische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Der Energieversorger und Offshore-Spezialist habe sich klarer zum Thema Asset Rotation - auch Farm-down genannt - geäußert, schrieb Analyst Mark Freshney in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dabei geht es um den Aufbau von Windkraftanlagen, deren Verkauf an institutionelle Investoren und dann deren Betrieb, um so langfristige stabile Erträge zu erwirtschaften. Freshneys Schätzungen berücksichtigen diese Geschäfte nun bis 2027, inklusive eines 50-Prozent-Verkaufs von Hornsea Two im Jahr 2022, was im Konsens noch nicht enthalten sein dürfte. Aus Bewertungsgründen bleibt er aber bei seiner skeptischen Einstufung./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2021 / 03:07 / UTC

