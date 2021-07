Credit Suisse hebt Ziel für Alphabet A-Aktie - 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Alphabet A-Aktie nach Zahlen zum zweiten Quartal von 3350 auf 3400 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Google-Mutter habe beim Umsatz, beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) und beim Gewinn je Aktie positiv überrascht, schrieb Analyst Stephen Ju in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insgesamt hätten die Resultate stärkere Signale dafür geliefert, dass insbesondere kleine und mittelgroße Einzelhändler als entscheidende Konsequenz aus der Corona-Pandemie mehr Geschäfte online abwickeln dürften./la/ajx

