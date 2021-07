Credit Suisse hebt Ziel für Coca-Cola an - 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Coca-Cola nach Zahlen von 62 auf 63 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Umsatzwachstum im ersten Halbjahr 2021 sei etwas stärker gewesen als das im ersten Halbjahr 2019, schrieb Analyst Kaumil Gajrawala in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der außerhäusliche Konsum beschleunige sich in Regionen mit höheren Impfquoten gegen das Coronavirus. Er hob seine Ergebniserwartung (EPS) für 2021 an./ck/bek

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.