Credit Suisse hebt Ziel für Hannover Rück - 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Hannover Rück von 160 auf 169 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Hannoveraner Rückversicherer sei am besten aufgestellt, um vom aktuellen Marktumfeld zu profitieren, schrieb Analyst Iain Pearce in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die auf dem jüngsten Kapitalmarkttag kommunizierten Ziele seien konservativ. Das Kursziel steige wegen leicht höherer Schätzungen und einer neuen Bewertungsbasis./ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2021 / 14:50 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2021 / 05:31 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.