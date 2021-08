Credit Suisse hebt Ziel für Holcim auf 78 Franken - 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Holcim nach Zahlen zum zweiten Quartal von 70 auf 78 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Lars Kjellberg erhöhte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Prognosen für den Gewinn je Aktie des Baustoffkonzerns bis 2022. Dies reflektiere die besser als erwartet ausgefallenen Resultate und geringere Finanzierungskosten. Zudem sei der Bewertungshorizont bis auf 2023 ausgedehnt worden./la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2021 / 10:08 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.