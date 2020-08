Credit Suisse hebt Ziel für Unilever NV auf 55 Euro- 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Unilever NV von 54 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er habe seine Schätzungen für das mittelfristige Wachstum des Konsumgüterkonzerns leicht angehoben, schrieb Analyst Alan Erskine in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Bewertungsabschlag zur Konkurrenz impliziere, dass eine Margenerholung zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit notwendig sei. Er vernachlässige aber, dass der jüngste Kursverlust primär auf Umsetzungsprobleme zurückgehe, die angegangen würden./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2020 / 03:10 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

