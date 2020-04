Credit Suisse plant Ausschüttung der Dividende in zwei Tranchen

Das Schweizer Bankhaus Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530) will die angekündigte Dividende von 0,2776 Franken nach einer Aufforderung der Schweizer Finanzmarktaufsicht in zwei Tranchen ausschütten. So soll der diesjährigen Generalversammlung eine Dividende von 0,1388 Franken vorgeschlagen werden. Die zweite Tranche über ebenfalls 0,1388 Franken soll dann im Herbst 2020 ausgeschüttet werden. Hierüber soll dann eine außerordentliche Generalversammlung abstimmen.

Auch Wettbewerber UBS wird die Dividende nun in zwei Tranchen ausschütten. Ebenso wie UBS betonte die Credit Suisse, dass die Finanzstärke der Credit Suisse den ursprünglich unterbreiteten Dividendenantrag weiterhin hätte tragen können. Der Konzern wird die Ergebnisse für das erste Quartal 2020 voraussichtlich am 23. April 2020 bekannt geben.

