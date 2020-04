Credit Suisse senkt Rio-Tinto-Ziel auf 4000 Pence - Underperform

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Rio Tinto im Zuge eines Analystenwechsels von 4300 auf 4000 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Trotz der jüngsten Kursverluste im Zuge der Corona-Krise sei die Aktie des Bergbaukonzerns nicht attraktiv, schrieb der neu zuständige Analyst Carsten Riek in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Denn die positiven Aspekte wie ein breites Produktportfolio und eine gesunde Bilanz seien selbst auf dem aktuell niedrigen Niveau noch eingepreist./edh/kro

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2020 / 21:28 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.