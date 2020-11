CROPENERGIES - Auf den Spuren von VERBIO?

CropEnergies AG - WKN: A0LAUP - ISIN: DE000A0LAUP1 - Kurs: 13,760 € (XETRA)

Die Aktie von Verbio drehte in den vergangenen drei Tagen kräftig auf. Auf diesen potenziellen Run auf neue Allzeithochs konnten wir im Traderchat unseres Premiumpakets Guidants PROmax rechtzeitig hinweisen, die Abonnenten freuen sich über schnelle Gewinne. Alle Informationen zum Premiumservice Guidants PROmax finden Sie hier. Nun könnten sich beim Branchenkollegen Cropenergies eine ähnliche Chance ergeben.

Die Aktie des Produzenten von Bioethanol analysierte ich zuletzt Anfang Oktober. Das Szenario erwies sich aber als zu optimistisch. Der Wert ging in eine ausgeprägte Korrektur über und erreichte sogar das Ausbruchsniveau bei 11,20 EUR. Erst dort setzte eine Stabilisierung ein. Seither geht es wieder aufwärts bei der Aktie. Heute nimmt sie Anlauf auf das bisherige Monatshoch bei 13,86 EUR und könnte mit einem Sprung über diese Marke ein Kaufsignal aussenden.

Ziele für eine solche Aufwärtswelle wären die Zwischenhochs bei 15,30 und 16,26 EUR. Enge Absicherungen bieten sich im Falle eines Ausbruchs zur Oberseite bereits unter dem Zwischentief bei 12,92 EUR an. Mittelfristige Absicherungen sollten dagegen erst unter dem Tief bei 10,98 EUR in den Markt gelegt werden, wo derzeit auch der EMA200 verläuft.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mio. EUR 899,20 890,30 929,80 Ergebnis je Aktie in EUR 0,85 1,09 0,94 KGV 16 13 15 Dividende je Aktie in EUR 0,30 0,40 0,35 Dividendenrendite 2,18 % 2,91 % 2,54 % *e = erwartet

CropEnergies-Aktie

