Crunchr beschafft Mittel zur Revolutionierung der Personalanalyse für HR-Teams in Unternehmen

Crunchr ist eine führende Plattform für die Personalanalyse, die Unternehmen hilft, zu verstehen, was sich innerhalb ihrer Belegschaft und ihres Betriebs tut, und aussagekräftige Einblicke zu erhalten, um die Produktivität und den Einsatz ihrer Mitarbeiter zu verbessern.

Crunchr wird die neuen Mittel nutzen, um in die Produktentwicklung und die internationale Expansion zu investieren, und plant, das Team innerhalb von 18 Monaten zu verdreifachen.

Das Unternehmen hat die Finanzierung in einer von Oxx angeführten Runde angekündigt und arbeitet mit globalen Unternehmenskunden zusammen, darunter MetLife, Jacobs Douwe Egberts (JDE), AkzoNobel, Rabobank und Randstad.

2021 war ein erfolgreiches Jahr für Crunchr: Das Unternehmen gab einen Rückbehalt des Nettoumsatzes von 130% bekannt. Das bedeutet übersetzt, dass Kunden treu bleiben, Werte geschaffen werden und das Wachstum steigt.

Crunchr, die People-Analytics-Plattform für HR-Teams in Unternehmen, gibt heute seine jüngste Finanzierung im Rahmen einer durch den SaaS-Spezialanleger Oxx angeführten Runde bekannt. Oxx schließt sich den bestehenden strategischen Investoren des Unternehmens, Randstad, der weltweit größten Personalvermittlung, und Nationale-Nederlanden, einem niederländischen Versicherer, an.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220201005168/de/

Dirk Jonker, Founder and CEO of Crunchr (Photo: Business Wire)

Die Mittel werden eingesetzt, um die Plattform von Crunchr um weitere Kapazitäten zur prädiktiven Analyse zu erweitern, was die Mitarbeiterbindung der Plattform, die Personaleinplanung auf Basis von Fähigkeiten und die auf Daten basierende Darstellungsfunktion weiter ausbaut. Was von der Finanzierung übrig bleibt, wird in die internationale Expansion fließen, da das Unternehmen plant, eine Niederlassung in den USA zu eröffnen und sein Team zu verdreifachen.

In den letzten Jahren hatten HR-Teams eine Reihe unterschiedlicher HR-Softwaretools im Einsatz, die jeweils auf unterschiedliche Aspekte des HR-Arbeitsablaufs ausgelegt waren. Da diese global agierenden Unternehmen zehntausende von Mitarbeitern an mehreren geographisch unterschiedlichen Orten betreuen, hat der Einsatz einer neuen, eigenständigen Instrumentenreihe für nur noch mehr Komplexität gesorgt.

Crunchr bietet die weltweit intuitivste Unternehmensplattform für die selbst ausführbare Personalanalyse, HR-Dashboards und die strategische Personaleinplanung. Die Plattform für die Personalanalyse des Unternehmens wird von Unternehmen auf der ganzen Welt eingesetzt, darunter MetLife, Jacobs Douwe Egberts (JDE), AkzoNobel, Rabobank und Randstad.

Die Plattform für die Personalanalyse arbeitet auf bereits bestehenden HR-Systemen: Sie sammelt Daten über die Belegschaft auf einer sicheren, integrierten Plattform, verbessert ihre Qualität und macht sie für jeden zugänglich, der sie benötigt - und nicht nur Datenexperten. Dies eröffnet jedem Einblicke in den Arbeitsplatz für nachhaltige Auswirkungen auf das Unternehmen. HR-Leitern und Teams ist es somit möglich, strategisch sinnvolle Personalstrategien zu entwerfen und den Prozess der Entscheidungsfindung und Personaleinplanung erheblich zu verbessern.

Dirk Jonker, Gründer und CEO von Crunchr, beschreibt das Unternehmen als „Mitarbeiteranalyse für Mitarbeiter“. Er erklärt: „Die meisten Organisationen verfügen über HR-Systeme, haben jedoch Schwierigkeiten dabei, all ihre Daten in Einblicke umzuwandeln. Ohne klare Einsichten steht die angemessene Entscheidungsfindung auf dem Spiel und kann die Erreichung Ihrer Unternehmensziele schwer sein.“

„Mit einer bedienungsfreundlichen Belegschaftsberichterstattungs- und Analyselösung schafft Crunchr jedoch die richtige Grundlage. Durch die Unterstützung bei Entscheidungen über die Belegschaft durch aussagekräftige Einblicke, die durch die Kombination aus Expertise, Daten und Analysen erzielt werden, erlaubt sie HR-Teams, die Kraft der Personalanalyse zu nutzen, und befähigt alle Mitarbeiter eines Unternehmens, datengestützte Entscheidungen in Sekunden zu treffen.“

Bob Thomas, Principal bei Oxx, sagt: „Wir haben mit Experten der Personalanalyse rund um den Globus gesprochen und dabei hat sich ein Thema klar profiliert: Die Bedienungsfreundlichkeit von Crunchr bedeutet, dass der Werdegang der Mitarbeiter in einem Unternehmen schnell, klar und anhand umfassender Daten dargelegt werden kann. 2022 sind die Fragen bezüglich Mitarbeiterdaten, mit denen sich Unternehmen auseinandersetzen müssen, dringlicher denn je, und daher freuen wir uns sehr, mit Dirk und dem Team zusammenzuarbeiten, und freuen uns auf viele weitere Aktivitäten, die den Wert ihrer Personaldaten in Crunchr erschließen werden.“

Weitere Informationen finden Sie unter crunchrapps.com

