CSC verstärkt sein Team durch zwei neue Führungskräfte in Luxemburg und erweitert Fondsverwaltung und Depotlizenzen um zusätzliche Dienstleistungen

Wichtiger europäischer Standort ergänzt Serviceleistungen und Kompetenzfelder, um Kunden weltweit zu bedienen

CSC, der weltweit führende Anbieter von Unternehmens-, Rechts-, Steuer- und Digital-Brand-Serviceleistungen, erweitert seine Geschäftstätigkeiten in Luxemburg durch die Sicherung einer neuen Fondsverwaltung und Depotlizenzen und die Verstärkung seines Teams durch die Rekrutierung von zwei branchenerfahrenen Führungskräfte, um sein Wachstum in den Märkten zu fördern. Durch diesen Schritt wird die europäische Fondsverwaltung und das Depotangebot von CSC weiter ausgebaut.

Yves Cheret (Photo: Business Wire)

Dank dieser wichtigen Personalentscheidungen werden die Kunden von der Erweiterung des etablierten Serviceangebots von CSC durch die insgesamt mehr als 30-jährige Branchenerfahrung und neue Lösungen in den Bereichen Alternativinvestitionen, Kapitalmärkte und Unternehmensdienstleistungen profitieren. Darüber hinaus werden diese Lizenzen neue und bedeutende Serviceleistungen für Kunden in Luxemburg bereitstellen – einem weiteren europäischen Finanzzentrum der wachsenden Präsenz von CSC.

Erfahrene Branchenveteranen mit regionaler Expertise

Pierre Mifsud wird als Managing Director für Depositary Services bei CSC Global Financial Markets (GFM) Verantwortung übernehmen, während Yves Cheret als Managing Director für Fondsverwaltung zu CSC GFM kommt. Beide werden mit Laurent Bélik, Managing Director of Capital Markets Europe, zusammenarbeiten, der für die Geschäftsleitung und die Bereiche Finance und Operations in Luxemburg zuständig ist.

„Pierre Mifsud und Yves Cheret werden für unsere Kunden einen enormen Mehrwert schaffen”, so Laurent Bélik. „Da sich CSC in Privatbesitz befindet, können wir zusätzliche Zeit und Anstrengungen investieren, um langfristige Beziehungen zu unseren Kunden aufzubauen und uns auf die Komplexität ihrer einzigartigen Bedürfnisse und Märkte konzentrieren. Wir verfolgen denselben Ansatz für unsere Mitarbeiter, der es uns ermöglicht hat, Top-Branchentalente zu fördern und zu binden, um die Kunden mit der Wissensbasis, der Stabilität und dem erstklassigen Service auszustatten, für den CSC sowohl regional als auch weltweit bekannt ist.”

Pierre Mifsud bringt eine Erfahrung von mehr als 15 Jahren im Segment der alternativen Fonds mit und ist auf auf Immobilien, Risikokapital, Infrastrukturmaßnahmen und Dept Funds spezialisiert. Bisher war Pierre Mifsud in Führungspositionen bei Edmond de Rothschild (Europe) S.A., Citco Bank Nederland N.V. Luxembourg Branch und Quintet Luxembourg tätig.

„Die Anzahl der in Luxemburg domizilierten Fonds übersteigt die alle anderen europäischen Märkte. Dementsprechend bietet CSC seinen Kunden durch die Fähigkeit, Depotdienstleistungen für alternative Vermögenswerte bereitzustellen, mehr Flexibilität – unabhängig davon, ob sie hier ansässig sind oder anderswo”, so Pierre Mifsud.

Yves Cheret trug in leitenden Positionen in der alternativen Investmentfondsbranche in Luxemburg für Unternehmen wie Alter Domus, Arendt Services und Ocorian Verantwortung. Er spricht fünf Sprachen fließend und ist ausgebildeter Wirtschaftsprüfer.

„Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Laurent Bélik und Pierre Mifsud und den anderen talentierten mehrsprachigen Teammitgliedern in Luxemburg, um unsere Kunden dabei zu unterstützen, durch ein zunehmend komplexes Wirtschaftsumfeld zu navigieren, mit dem sie konfrontiert werden”, so Yves Cheret. „Unabhängig davon, ob sie Fondsverwaltung oder Depotdienstleistungen oder beides benötigen, kann das zentralisierte Team von CSC eine globale Reichweite und beispiellose Servicequalität bieten und dadurch ihre Geschäfte unterstützen.”

Über CSC

CSC ist ein führender Anbieter von spezialisierten Verwaltungsdienstleistungen für Alternative-Asset-Manager mit unterschiedlichen Fondsstrategien, für Kapitalmarktakteure aus dem privatwirtschaftlichen und öffentlichen Sektor sowie für Großunternehmen, die Treuhand- und Governance-Unterstützung benötigen. Wir sind ein zuverlässiger Partner für 90 Prozent der Fortune-500®-Unternehmen, für rund 10.000 Anwaltskanzleien und für über 3.000 Finanzinstitute. Die Experten von CSC für globale Finanzmärkte sind an den wichtigsten Finanzplätzen in den USA, in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum vertreten. Wir sind ein global tätiges Unternehmen, das in der Lage ist, Transaktionen überall dort durchzuführen, wo unsere Kunden sind. Dies gelingt uns, indem wir Experten für jedes von uns bedientes Geschäftssegment beschäftigen. Weitere Informationen über die Leistungen von CSC finden Sie unter cscgfm.com.

