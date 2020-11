CSG Systems kündigt Dividende an

Das Softwareunternehmen CSG Systems International Inc. (ISIN: US1263491094, NASDAQ: CSGS) wird eine Quartalsdividende von 0,235 US-Dollar auszahlen, wie am Montag berichtet wurde. Die Aktionäre erhalten die Dividende am 18. Dezember 2020 (Record date: 3. Dezember 2020).

Auf das Jahr hochgerechnet schüttet der Konzern 0,94 US-Dollar aus. Damit beträgt die Dividendenrendite beim derzeitigen Aktienkurs von 44,06 US-Dollar (Stand: 16. November 2020) 2,13 Prozent. CSG ist ein Anbieter von auf Software und Services basierten Business-Support-Lösungen, insbesondere für die Kommunikationsbranche. Der Hauptsitz befindet sich in Englewood, im US-Bundesstaat Colorado. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2020 erzielte CSG Systems einen bereinigten Umsatz (non-GAAP) von 227,7 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 235,05 Mio. US-Dollar), wie am 4. November berichtet wurde. Die Aktie ist an der amerikanischen Technologiebörse NASDAQ notiert und liegt dort seit Jahresanfang mit 14,91 Prozent im Minus. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 1,5 Mrd. US-Dollar (Stand: 16. November 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de