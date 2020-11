CTS EVENTIM - Bullische Flaggenformation im Tageschart

CTS Eventim AG & Co. KGaA - WKN: 547030 - ISIN: DE0005470306 - Kurs: 51,100 € (XETRA)

Heute vor drei Wochen - am Tag der ersten Impfstoff News von Pfizer und Biontech - legte die Aktie des Ticket-Verkäufers für Konzerte und andere Events kräftig zu und pulverisierte sämtliche kurzfristigen Widerstände auf der Oberseite.

Bullische Flaggenformation dominiert das Bild

Seitdem konsolidierte die Aktie in einer bullisch zu interpretierenden Flaggenformation. Diese Art von Chartformation wird nach einem vorherigen Kursanstieg in der Regel gen Norden hin aufgelöst. Gelingt hier in den kommenden Tagen ein Ausbruch aus der bullischen Flaggenformation, wäre der Weg frei für eine Fortsetzung auf der Oberseite bis in den Bereich 58,00-60,00 EUR.

Erst ein Rücksetzer unter die Unterstützung im Bereich um 44,00 EUR bringt die Verkäufer wieder ins Spiel, bis dahin haben die Bullen das bessere Blatt.

CTS Eventim Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)