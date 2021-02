CureVac-Impfstoffstudie mit Uni Mainz soll schneller Ergebnisse liefern

Frankfurt (Reuters) - Die klinische Studie mit dem Covid-19-Impstoff des Tübinger Biotech-Unternehmens CureVac mit der Universitätsmedizin Mainz soll schneller als geplant abgeschlossen werden.

Die im Dezember begonnene Phase-3-Studie, in der der Impfstoff an mehr als 2500 Mitarbeitern im Gesundheitswesen der Universitätsmedizin getestet werden sollte, soll nun auch für Angehörige aller Gesundheitsberufe in der Region Mainz geöffnet werden. Damit könne die Dauer der Studie um drei Wochen verkürzt und dieser Abschnitt bereits Ende März abgeschlossen werden, teilte die Universitätsmedizin am Montag mit.

Seit Studienbeginn im Dezember sei schon ein Drittel der geplanten Zahl von rund 2500 Probanden aufgenommen worden. Die Erweiterung ermögliche nun auch die Teilnahme für Angehörige aller Gesundheitsberufe in Mainz und Umgebung. Die Untersuchung ergänzt die von CureVac im Dezember gestartete Zulassungsstudie mit dem Impfstoff mit mehr als 35.000 Teilnehmern. CureVac rechnet damit, für das Mittel Zulassungsanträge im zweiten Quartal stellen zu können.