Dänische Energiebehörde - RWE erhält Zuschlag für Offshore Windpark in Dänemark

Kopenhagen (Reuters) - Der Energiekonzern RWE hat in Dänemark einen Auftrag zum Bau eines Offshore Windparks an Land gezogen.

RWE sei per Los aus der Ausschreibung als Sieger hervorgegangen, teilte die dänische Energiebehörde am Mittwoch mit. Bei dem Windpark handele es sich um den bislang größten seiner Art in Dänemark. Von RWE war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.