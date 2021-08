Daimler: Chance von 131 Prozent p.a.

Um die Profitabilität weiter zu erhöhen, beabsichtigt Daimler nach eigenen Angaben, zwei eigenständige Unternehmen mit Fokus auf Pkw und Vans sowie auf Lkw und Busse zu schaffen. Angestrebt werde die Übertragung einer bedeutenden Mehrheitsbeteiligung an Daimler Truck an die Daimler-Aktionäre. Die Transaktion und die Notierung von Daimler Truck an der Frankfurter Wertpapierbörse würden im Zeitplan liegen und sollen vor Jahresende 2021 abgeschlossen sein. Das Projekt befinde sich aktuell in der Vorbereitungs- und Prüfungsphase. Auf einer außerordentlichen Hauptversammlung im Herbst solle die Zustimmung der Aktionäre zu diesem historischen Schritt eingeholt werden.

Deutlich mehr Umsatz

Vor wenigen Tagen gab es zudem Zahlen von Daimler. Der Autokonzern gab bekannt, dass man den Umsatz im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres im Vergleich zum Vorjahresquartal um 44 Prozent auf 43,5 Mrd. Euro steigern konnte. Unter dem Strich verdiente man 3,7 Mrd. Euro, während man im stark von der Pandemie geprägten Vorjahresquartal einen Verlust von 1,9 Mrd. Euro verschmerzen musste. Wie eingangs erwähnt, bewegt sich die Aktie von Daimler derzeit in einer Seitwärtsphase. Das Mehrmonatstief von Juli bei 67,27 Euro dient dabei als Unterstützungsmarke. Wohingegen das Mehrjahreshoch von Juni bei 80,41 Euro eine wichtige Widerstandsmarke darstellt.

Fazit

Mit einem Inline-Optionsschein auf Daimler (WKN SF2H0H) würden risikofreudige Anleger den maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen, wenn sich die Daimler-Aktie bis einschließlich 19.11.2021 durchgehend über der unteren Knockout-Schwelle von 58,00 Euro und unterhalb der oberen Knockout-Schwelle von 92,00 Euro bewegt. Gerechnet vom Stand des Scheins am 02. August 2021 um 18.20 Uhr (Briefkurs 7,08 Euro), würde dies einem Kursgewinn von 41 Prozent entsprechen. Sollte eine der beiden Knockout-Schwellen erreicht werden, würde ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals eintreten. Falls die Daimler-Aktie mit Nachhaltigkeit unter das Mehrmonatstief bei 67,27 Euro fällt oder nachhaltig über das Mehrjahreshoch bei 80,41 Euro klettern kann, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden.

Daimler (in Euro) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 80,41 Euro (Mehrjahreshoch) Unterstützungen: 67,27 Euro (Mehrmonatstief)

Inline-Optionsschein auf Daimler (Stand: 02.08.2021, 18.20 Uhr) Strategie für seitwärts gerichtete Kurse WKN: SF2H0H Typ: Inline-Optionsschein akt. Kurs: 6,98/7,08 Euro Emittent: Société Générale untere KO-Schwelle: 58,00 Euro Basiswert: Daimler obere KO-Schwelle: 92,00 Euro akt. Kurs Basiswert: 76,44 Euro Laufzeit: 19.11.2021 Kursziel: 10,00 Euro Kurschance: + 41,2% (131% p.a.) Quelle: Société Générale

