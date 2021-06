DAIMLER - Das sieht nach Ausbruch aus

Daimler AG - WKN: 710000 - ISIN: DE0007100000 - Kurs: 79,910 € (XETRA)

Die Daimler-Aktie befindet sich seit März 2020 nach einem Tief bei 21,01 EUR in einer starken Aufwärtsbewegung. Am 03. Februar 2021 gelang der Ausbruch über den Abwärtstrend seit März 2015. Anschließend kletterte der Wert bis 19. April 2021 auf ein Hoch bei 77,99 EUR.

Nach einem Rücksetzer auf 70,04 EUR kletterte die Aktie zuletzt wieder an das Hoch bei 77,99 EUR. Am 01. Juni gelang erstmals ein Tagesschlusskurs über diesem Hoch. Seitdem setzt sich der Wert weiter nach oben ab. Gestern notierte er im Hoch bei 80,22 EUR und damit auf dem höchsten Stand seit 07. Dezember 2015.

Kaufwelle kann weitergehen

Die Aufwärtsbewegung seit März 2020 ist intakt. Mit dem Ausbruch über 77,99 EUR ergibt sich ein Fortsetzungssignal für diese Bewegung. Diese kann in den nächsten Wochen und Monaten zu weiteren Gewinnen in Richtung 96,07 EUR und damit an das Hoch aus dem Jahr 2015 führen.

Ein Rückfall unter das letzte kleine Konsolidierungstief bei 76,05 EUR vom 31. Mai wäre ein Rückschlag für die Bullen. In diesem Fall wäre mit Abgaben in Richtung 70,04 EUR zu rechnen.

Zusätzlich lesenswert:

DELIVERY HERO - Erholung vor dem Aus

MODERNA + BIONTECH - Aktien brechen auf neue Allzeithochs aus

ALPHABET - Nur ein kleiner Rücksetzer?

Kurzfristiges Derivate-Trading von DAX und weiteren Indizes sowie kurz- und mittelfristiger Handel von Aktien. Rocco Gräfe verschafft Ihnen einen Informationsvorsprung durch das vorbörsliche Webinar "Rocco Gräfe Tagesbriefing" und ein Wochenbriefing. Zusätzlich aktiver Austausch mit Rocco Gräfe und der Trading-Service-Community in Webinaren und auf Guidants. Jetzt abonnieren

Daimler AG

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)