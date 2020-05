DAIMLER - Ist die Erholung eine Finte?

Daimler AG - WKN: 710000 - ISIN: DE0007100000 - Kurs: 28,135 € (XETRA)

Im Rahmen eines flachen Aufwärtstrendkanals zogen die Aktien von Daimler in den letzten Wochen an den Bereich des Widerstands bei 34,08 EUR und damit in Richtung der Unterseite des Anfang März nach unten verlassenen übergeordneten Abwärtstrendkanals. Von dieser mehrfachen Hürde prallte der Wert Ende April nach unten ab und fiel wie zuletzt prognostiziert aus dem Aufwärtstrendkanal an den Support bei 27,48 EUR. Dieser wurde gestern sogar deutlich unterschritten, ehe bei 26,29 EUR eine Erholung starten konnte.

Verkaufssignale trotz Erholung weiter aktiv

Mit dem Bruch der 27,40 EUR-Marke haben die Bären die Tür für einen Abverkauf bis 24,30 EUR und darunter bereits bis 22,50 und das Jahrestief bei 21,02 EUR geöffnet. Ein erneuter Rückfall unter 27,48 EUR würde jetzt bereits für die Wiederaufnahme des Abwärtstrends sprechen.

Die laufende Erholung könnte dagegen schon im Bereich von 28,50 bis 29,01 EUR stoppen und eine weitere Verkaufswelle einsetzen. Darüber könnte sich der Anstieg vorübergehend bis 30,00 EUR ausdehnen, ehe die Bären dort wieder zuschlagen dürften.

