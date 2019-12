DAIMLER macht den ersten Schritt

Daimler AG - WKN: 710000 - ISIN: DE0007100000 - Kurs: 50,610 € (XETRA)

Das Fazit der jüngsten GodmodePRO-Betrachtung (Pfeil türkis im Tageschart) vom 6. Dezember ("DAIMLER - Jetzt wird es spannend!") lautete wie folgt: "Aktuell befindet sich die Aktie nur marginal oberhalb der sehr wichtigen Horizontalunterstützung im Bereich 48,70 EUR. Unter wellen-technischen Gesichtspunkten sollte dieses Level nun nicht mehr unterboten werden, ansonsten droht ein Rücksetzer an den kurzfristigen Aufwärtstrend im Tageschart, beziehungsweise eine weitere Verkaufswelle Richtung 40 EUR. Solange dieses Unterstützung Level allerdings hält, dürfen die Käufer von einer neuen Kaufwelle Richtung 54,00 bis 56,00 EUR träumen. Es wird hier an der genannten Unterstützung also unmittelbar spannend in den kommenden Tagen. Für antizyklisch orientierte Trader bietet dieses Level natürlich ein hervorragendes CRV auf der Longseite mit sehr enger Absicherungsmöglichkeit."

Unterstützungslevel als Sprungbrett

Nach der jüngsten Betrachtung wurde das angesprochene Unterstützungslevel bei 48,70 EUR noch einmal intraday unterboten, nicht allerdings auf Tagesschlusskursbasis. Im Anschluss startete der favorisierte Aufwärtsschub in der Daimler-Aktie.

So lange sich die Aktie in den kommenden Tagen oberhalb von EMA50 und EMA200 im Tageschart etablieren kann, stehen die Chancen für eine anschließende Fortsetzung auf der Oberseite Richtung 53 bis 55 EUR nicht schlecht aus charttechnischer Sicht.

Die entscheidende Unterstützung auf der Unterseite bleibt bei 48,70 EUR, wird diese per Tagesschluss unterboten, wäre das präferierte bullische Szenario wieder hinfällig.

Daimler Aktie Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2019 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)