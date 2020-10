Daimler short: 20 Prozent Chance

Vor einer möglichen Corona-Durchimpfung sieht es danach aus, dass sich die wirtschaftliche Lage global betrachtet zuerst verschlechtert, bevor die Impfkampagnen ihre positive Wirkung entfalten. Nun hebt Daimler erstmals seit Ende 2017 seine Prognose an - und hakt Covid-19 weitgehend ab. Es wird sich noch herausstellen, ob dies möglicherweise zu voreilig war. Die Marktteilnehmer spielen jedoch am gestrigen Handelstag den Rückfall in einen neuerlichen Lockdown „light“ durch und schickten die zyklischen Werte besonders tief in den Renditekeller. Daimler wusste in den vergangenen Monaten alleine die rasante Erholung des chinesischen Automarktes für sich zu nutzen und lieferte dort allein im dritten Quartal 224.000 Pkws aus. Doch dieser Lichtblick reicht offensichtlich nicht aus, um die Marktteilnehmer zu besänftigen.

Zum Chart

Der Kursverlauf der Daimleraktie hat sich seit dem Tief im Corona-Sell Off Mitte März in der Spitze um 134 Prozent nach oben vorgearbeitet und damit beinahe das partielle Hoch von November 2019 erreicht. Es wurde auch der Widerstand bei 49,18 Euro getestet, der sich schon im Dezember 2019 herausgebildet hat. Doch der Widerstand war aktuell nicht zu überwinden und in der Gegenbewegung wurde der Kursverlust nur vom Supportlevel bei 43,93 Euro gebremst. Wird diese Unterstützung durchbrochen, ist der Weg frei bis zum Supportlevel bei 40,17 Euro. Weiters wurde auch der Aufwärtstrend verlassen, was die Gewichte auf der Waage in Richtung sinkender Kurse erhöht

Daimler (Tageschart in Euro) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 49,11 // 54,01 Euro Unterstützungen: 43,93 // 40,17 Euro

Fazit

Die Angst vor dem erneuten Lockdown geht um und schickt beinahe alle Aktien im DAX in den Keller. Der Kurs von Daimler steht vor dem Durchbruch einer wichtigen Unterstützung bei 43,93 Euro. Fällt dieses Supportlevel kann der Kurs gut und gerne bis auf 40 Euro fallen.

Der Mini Future Short (WKN KB7TNT) ermöglicht es dem Investor, mit einem Hebel von 2,22 von einem fallenden Kurs der Aktie von Daimler zu profitieren. Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 18,34 Euro (42 Prozent). Der Einstieg in diese Strategie bietet sich unter der Beachtung eines Stoppkurses bei 47,40 Euro an. Beim Mini Future Short ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 1,66 Euro. Das Ziel könnte bei 40,17 Euro liegen (2,38 Euro beim Derivat). Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Idee beträgt 1,1zu 1.

Strategie für fallende Kurse WKN: KB7TNT Typ: Mini-Future Short akt. Kurs: 2,00 - 2,02 Euro Emittent: Citigroup Basispreis: 63,99 Euro Basiswert: Daimler KO-Schwelle: 62,30 Euro akt. Kurs Basiswert: 43,83 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 2,38 Euro Hebel: 2,2 Kurschance: + 20 Prozent Quelle: Citigroup

