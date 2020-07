DANAHER - Wo könnte man sie abstauben?

Danaher Corp. - WKN: 866197 - ISIN: US2358511028 - Kurs: 193,585 $ (NYSE)

Der Mischkonzern Danaher stellte bereits am gestrigen Donnerstag vor Börseneröffnung die Zahlen zum abgelaufenen zweiten Quartal vor. Und diese fielen wirklich beeindruckend aus. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um gut 19 % auf 5,30 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie kletterte von 1,19 auf 1,44 USD. Analysten hatten nur mit einem Umsatz von 4,94 Mrd. USD und einem Gewinn je Aktie von 1,08 USD gerechnet. Die "Gewinnüberraschung" lag also bei 33 %. Schaut man sich den Kursverlauf an, muss man den Begriff "Überraschung" aber zweifelsohne in Anführungszeichen setzen. Die Insider wussten hier wohl schon lange Bescheid. Dementsprechend wurde ein erster Kursspike nach den Zahlen auch massiv zu Gewinnmitnahmen genutzt. Freilich war eine solche Entwicklung auch dem schwachen Gesamtmarkt geschuldet.

Elliott-Wellen-Theorie hoch 4: Mit Tiedje XXL profitieren Sie maximal von André Tiedjes legendären Prognosen. Sichern Sie sich seine 4 Trading-Services PLUS exklusive DAX-Aktien-Analysen in einem Paket. Natürlich zum absoluten Vorzugspreis. Jetzt Tiedje XXL abonnieren!

Da die Danaher-Aktie in sämtlichen Zeitebenen massiv überkauft ist, empfiehlt es sich nicht unbedingt, als interessierter Anleger direkt zuzuschlagen. Vielmehr könnte man mit gestaffelten Limits agieren. Die erste Tranche bietet sich im Bereich eines kleinen Gaps zwischen 181,40 und 180,80 USD an, die zweite Tranche könnte man im Bereich der wichtigen Horizontalunterstützung um 169,00 USD in den Markt legen.

Erst wenn die Aktie über das Wochenhoch bei 203,00 USD klettert, wäre der übergeordnete Trend bestätigt.

Die Fundamentaldaten schaut man sich angesichts der aktuellen Bewertung der Aktie als Schnäppchenjäger lieber nicht an. So wird am Markt derzeit ein KGV von 45 für ein erwartetes Gewinnwachstum von rund 10 % im kommenden Jahr gezahlt. Das PEG liegt demnach bei 4,5. Selbst wenn die Analystenschätzungen hier zu niedrig angesetzt sind, ist das eine Bewertung, die man als Fundi wohl nur mit erheblichen Bauchschmerzen bezahlt. Auf der anderen Seite sind wir solche Relationen in den USA ja inzwischen fast schon gewohnt.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mio. USD 17,91 20,47 22,92 Ergebnis je Aktie in USD 3,26 3,88 4,27 Gewinnwachstum 19,02 % 10,05 % KGV 59 50 45 KUV 7,5 6,6 5,9 PEG 2,6 4,5 Dividende je Aktie in USD 0,68 0,72 0,76 Dividendenrendite 0,35 % 0,37 % 0,39 % *e = erwartet

Danaher-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)