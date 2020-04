Das könnte ein Volltreffer werden

Total S.A. - WKN: 850727 - ISIN: FR0000120271 - Kurs: 32,590 € (Paris)

Das Fazit der jüngsten Godmode-Pro Analyse zum französischen Ölmulti ("TOTAL - Am Scheideweg") lautete wie folgt: "Ausgehend von diesem Level gibt es heute eine erste kräftige Aufwärtsreaktion die durchaus mehr verspricht: So lange die Aktie nun nicht wieder per Tagesschluss unter 29 EUR abrutscht, ist hier in den kommenden Tagen und Wochen eine Erholung in den Bereich 35 bis 38 EUR zu favorisieren."

Seit der Analyse von vor zwei Tagen kennt der Ölwert nur eine Richtung: Nordwärts. Die Aktie ist gut 7 % im Plus seit der Betrachtung.

Wie geht`s hier weiter aus technischer Sicht?

Die Prognose vom Mittwoch ist unverändert gültig, für das Long-Szenario sollte der Wert nun aber nicht mehr auf Tagesschlusskursbasis unter 30 EUR abrutschen, dann müsste man das Chartbild neu bewerten.

Total Aktie (Chartanalyse Tageschart)

Offenlegung wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den folgenden besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse investiert: Total S.A.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)