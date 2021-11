Das überlege ich jetzt mit der Zillow-Aktie zu machen (verkaufen & dann?)

Die Zillow-Aktie ist in meinem Depot eine verlustreiche Position. Im Endeffekt kann ich sagen: Die Transformation hin zu dem Unternehmen 2.0 mit einem iBuying-Ansatz steht auf dem Prüfstand. Genauer gesagt zeigen die aktuellen Schlagzeilen, dass sie möglicherweise nicht aufgegangen ist.

Konkret hat das Management der Zillow-Aktie sich augenscheinlich nicht nur übernommen. Nein, sondern vermutlich auch eine ganze Reihe von Immobilien zu einem zu hohen Kurs gekauft. Das macht nicht nur den Verkauf schwierig. Nein, sondern das Ganze wohl auch zunächst zu einer verlustreichen Angelegenheit.

Was also tun, wenn eine solche Investitionsthese nicht aufgeht? Foolishe Investoren wissen: Ein Verkauf könnte die naheliegende Wahl sein. Aber worein soll das Geld im Folgenden investiert werden? Auch das ist eine gute Frage.

Die Investitionsthese der Zillow-Aktie droht wohl zu scheitern. Ein Szenario, das man als Investor risikoseitig einkalkulieren konnte. Neben einem großen Potenzial im iBuying-Segment gab es eben das Risiko, das sich nun bewahrheitet hat.

Wie ich auf dieses Risiko reagiert habe? Ganz einfach: Indem ich nicht nur in die Zillow-Aktie investiert habe. Nein, sondern zeitgleich auch in die Redfin-Aktie. Beide Unternehmen besitzen zumindest in Teilen ähnliche Geschäftsmodelle. Oder den Nenner der Immobilien und ein iBuying-Segment, das langfristig eigentlich jede Menge Potenzial besitzen sollte. Deshalb habe ich hier direkt einen Basket-Ansatz gewählt.

Generell bin ich nicht abgeneigt, mein Aktienpaket quasi auszutauschen. Das heißt, die nicht erfolgreiche Aktie zu verkaufen und in die Redfin-Aktie als jungen Innovator mit jeder Menge Potenzial zu investieren. Im Endeffekt bin ich überzeugt, dass das iBuying eigentlich jede Menge Potenzial besitzt. Vor allem, da das Kaufen und Verkaufen von Immobilien auch in den USA ein sehr statischer, langwieriger Prozess sein kann.

Insofern ist das Wahren der Chance möglicherweise wichtig. Selbst dann, wenn die Überzeugung bei der Zillow-Aktie signifikant geschwunden ist. Bleibt nur die Frage: Soll ich bei der Redfin-Aktie wirklich ein Doubling-Down wagen? In einem Markt, indem ein anderer Akteur bereits sang- und klanglos gescheitert ist?

Ich wage das Umschichten

Ja, ich wage das Umschichten. Möglicherweise sind bei der Zillow-Aktie sehr unternehmensspezifische Gründe für das Scheitern verantwortlich gewesen. Vor allem das Verkaufen zu günstigeren Konditionen als beim Kauf zeigt, dass der sehr spezielle Ansatz vielleicht falsch gewesen ist.

Mit der Redfin-Aktie gebe ich dem iBuying-Markt noch eine weitere Chance. Ob hier die Investitionsthese aufgeht? Das Risiko des Scheiterns bleibt natürlich gleichsam hoch. Trotzdem bin ich eigentlich überzeugt, dass der Markt nicht nur Potenzial besitzt. Nein, sondern auch, dass ich eigentlich investiert bleiben möchte.

Der Artikel Das überlege ich jetzt mit der Zillow-Aktie zu machen (verkaufen & dann?) ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

JedesAmazon von morgen fängt mal klein an. Unsere Top Small Cap für 2021, die viele unserer Analysten begeistert, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Prävention noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Das zeigen die starken Zahlen dieser Top-Empfehlung:

seit 2016 jährliches Umsatzwachstum von 58 %

der operative Cashflow hat sich seit 2019 verachtfacht

eine spektakuläre Übernahme für 6,5 Mrd. USD sichert weiteres Wachstum

In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir diese Top Small Cap - jetzt hier komplett kostenlos abrufen!

Vincent besitzt Aktien von Redfin und Zillow. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Redfin und Zillow Group (A- und C-Aktien) und empfiehlt die folgenden Optionen: Short November 2021 $65 Put auf Redfin.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images