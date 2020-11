DAX: Anleger werden ungeduldig

Neue Impulse erhofften sich Anleger am Donnerstag von der Geldpolitik der Notenbanken. Am zweiten Tag des EZB-Forums diskutieren EZB-Präsidentin Lagarde und Fed-Chef Powell. Doch die Käufer kehrten am späten Abend den Handelsplätzen den Rücken zu und nahmen Gewinne vom Tisch.

Der deutsche Leitindex DAX rutschte infolgedessen im nachbörslichen Handel unter 13.000 Punkte und baut somit seine seit Donnerstag früh laufende Konsolidierung weiter aus. Die nächsten Zwischenstationen dürften nun die Kursmarken um 12.880 sowie 12.700 Punkten darstellen. Insbesondere die Uneinigkeit unter Demokraten und Republikanern für ein zweites Konjunkturpaket wirkt sich stimmungshemmend aus. Um aber an die Septemberhochs bei 13.460 Punkten anknüpfen zu können, müssen die aktuellen Wochenhochs bei 13.300 Punkte nachhaltig überwunden werden. Für den letzten Handelstag dieser Woche sieht es danach tendenziell nicht aus, nach Ende der laufenden Konsolidierung könnte dieses Vorhaben mit neun Impulsen durchaus auf der Agenda stehen. Hierfür sollte jedoch die Untermauerung seitens fundamentaler Seite nicht ausbleiben. Erste Wirtschaftsdaten stehen in wenigen Minuten mit Deutschlands Großhandelspreisen per Oktober sowie der Zahl der Baugenehmigungen zwischen Januar und September und Insolvenzen aus August 2020 an. Um 8:45 Uhr schiebt Frankreich Verbraucherpreise aus Oktober (endgültig) hinterher. Um 11:00 Uhr folgen eine Reihe europaweiter Daten zum Handelsbilanzsaldo aus September (saisonbereinigt), der Erwerbstätigenzahl aus dem dritten Quartal sowie dem BIP Q3 (2. Veröffentlichung). Ab 14:30 Uhr stoßen die USA mit frischen Daten zu Erzeugerpreisen aus Oktober dazu. DAX (Tageschart in Punkten) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com) Wichtige Chartmarken Widerstände: 13.151 // 13.300 // 13.339 // 13.401 // 13.460 // 13.500 Unterstützungen: 12.880 // 12.819 // 12.694 // 12.649 // 12.531 // 12.432 Interessenkonflikt Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG: Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Haftungsausschluss Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

